  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری اطلاعات و ارتباطات
۳۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۲:۳۷

رکورد سرعت موتور برقی شکسته شد

رکورد سرعت موتور برقی شکسته شد

شرکت Lightning Motorcycles موفق به ساخت موتورسیکلت برقی جدیدی شده که پس از هر بار شارژ شدن می تواند تا ۸۰۰ کیلومتر را بپیماید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیجیتال ترندز، این اولین بار در جهان است که یک موتورسیکلت تمام برقی با چنین توان شارژی تولید و روانه بازار می شود.

Lightning Motorcycles اولین بار در سال ۲۰۰۶ یک موتورسیکلت برقی تولید کرد و از آن زمان تاکنون در این زمینه فعال بوده است. سه سال پس از تولید اولین موتورسیکلت برقی این شرکت توانست موتور مسابقه ای برقی تولید کند که قادر به پیمودن یک مسیر مرتفع ۱۵۰۰ متری بود.  

تازه ترین دستاورد این شرکت هم ساخت موتورسیکلت برقی است که با یک بار شارژ مسافت ۸۰۰ کیلومتری از سان فرانسیسکو تا لس انجلس را می پیماید. تا پیش از این رکورد مذکور در اختیار شرکت تسلا بود که خودروهای ساخت آن با یک بار شارژ قادر به پیمودن مسیر ۵۱۵ کیلومتری بوده اند.

 Lightning Motorcycles برای ساخت باتری های این موتورسیکلت با یک مرکز تحقیقاتی نوپا موسوم به مرکز خلاقیت باتری در ایالت ایندیانا همکاری کرد. این مرکز از محققان شاغل در دانشگاه ها، شرکت های صنعتی و موسسات دولتی برای پیشبرد فعالیت های تحقیقاتی خود بهره می گیرد. قرار است اطلاعات بیشتر در مورد این موتور سیکلت در زمان رونمایی از آن که هنوز مشخص نشده، اعلام شود.

کد مطلب 3910297

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها