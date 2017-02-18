رکورد سرعت موتور برقی شکسته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیجیتال ترندز، این اولین بار در جهان است که یک موتورسیکلت تمام برقی با چنین توان شارژی تولید و روانه بازار می شود.

Lightning Motorcycles اولین بار در سال ۲۰۰۶ یک موتورسیکلت برقی تولید کرد و از آن زمان تاکنون در این زمینه فعال بوده است. سه سال پس از تولید اولین موتورسیکلت برقی این شرکت توانست موتور مسابقه ای برقی تولید کند که قادر به پیمودن یک مسیر مرتفع ۱۵۰۰ متری بود.

تازه ترین دستاورد این شرکت هم ساخت موتورسیکلت برقی است که با یک بار شارژ مسافت ۸۰۰ کیلومتری از سان فرانسیسکو تا لس انجلس را می پیماید. تا پیش از این رکورد مذکور در اختیار شرکت تسلا بود که خودروهای ساخت آن با یک بار شارژ قادر به پیمودن مسیر ۵۱۵ کیلومتری بوده اند.

Lightning Motorcycles برای ساخت باتری های این موتورسیکلت با یک مرکز تحقیقاتی نوپا موسوم به مرکز خلاقیت باتری در ایالت ایندیانا همکاری کرد. این مرکز از محققان شاغل در دانشگاه ها، شرکت های صنعتی و موسسات دولتی برای پیشبرد فعالیت های تحقیقاتی خود بهره می گیرد. قرار است اطلاعات بیشتر در مورد این موتور سیکلت در زمان رونمایی از آن که هنوز مشخص نشده، اعلام شود.