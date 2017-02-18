به گزارش خبرگزاری مهر، سیدفرید موسوی، ضمن تبریک قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد در چهل و پنجمین دوره مسابقات جام جهانی کشتی آزاد در کرمانشاه، گفت: بار دیگر ورزش اول کشور در روزهای پرتنش و هیاهوی ورزشی، دل ملت ایران را شاد کرد. باید از تیم ملی کشتی چه آنهایی که در این مسابقه پیروز شدند و چه آنهایی که پیروز نشدند تشکر کرد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس افزود: این مسابقات پلی برای موفقیت جوانان پر تلاش ایرانی جهت حضور در مسابقات جهانی و المپیک خواهد بود و کشتی گیران آزاد در دیار بیستون فعل خواستن را صرف کردند.

موسوی ضمن تقدیر و تشکر از تلاش های وزیر ورزش و جوانان، فدراسیون کشتی و کادر فنی تیم ملی ادامه داد: با توجه به اینکه در روز برد تیم ملی کشتی، شاهد تزریق هیجان و شادی در جامعه هستیم، لازم است که با مساعدت بیشتر راه را برای ورزشکاران هموار کرده و امکانات مناسبی در اختیار آنها قرار گیرد تا ورزشکاران بتوانند با تمام توان خود در مسابقات شرکت کنند.

وی با بیان اینکه مربیان داخلی هیچ چیزی کمتر از مربیان خارجی ندارند، یادآور شد: باید در عین حال که زمینه بهره برداری مربیان از تجارب و دانش ورزش بین المللی فراهم می شود، تا حد توان از مربیان داخلی استفاده شده و از آنها حمایت شود تا شاهد موفقیت ورزشکاران و مربیان ایرانی در سطوح بین المللی باشیم.

سخنگوی فراکسیون ورزش درمجلس شورای اسلامی، ضمن تشکر از مردم و مسئولان استان کرمانشاه که زمینه برگزاری مسابقات را به نحو احسن فراهم کردند، در گفتگو با خانه ملت تصریح کرد: باید از تجربه موفق کرمانشاه در سایر استان ها استفاده شود و بازی های مهم بین المللی در سایر استان ها برگزار شود.