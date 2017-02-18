به کشتی نسبت به فوتبال کم توجهی شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر یوسف نژاد درگفت وگو با سایت خانه ملت، ضمن تبریک قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد در چهل و پنجمین دوره مسابقات جام جهانی کشتی آزاد در کرمانشاه، گفت: ورزش کشتی، باردیگر جایگاه خود را در سطح بین المللی حفظ کرد و دلاورمردان تیم ملی کشتی توانستند دل میلیون ها ایرانی را شاد کرده و پرچم پر افتخار ایران اسلامی را به اهتزاز درآورند.

نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه ایران با برد تیم های مهمی همچون آذربایجان، بلغارستان، ترکیه و در نهایت آمریکا اقتدار تیم ملی کشتی ایران را به رخ جهانیان کشید، افزود:این قهرمانی زمینه ای برای اثبات جوانان بود و نشان داد که تغییر آرایش تیم کشتی جواب داده است و طبیعتا فدراسیون کشتی در این پیروزی نقش مهمی داشته است.

یوسف نژاد ضمن ابراز امیدواری از اتفاقات خوب در سطح استان ها، ادامه داد: فدراسیون های دیگر باید از الگو و روش فدراسیون کشتی تبعیت کرده و سرمشق بگیرند و این نشان می دهد که همه جا پول موثر نیست و سایر فدراسیون ها باید از مدیریت، فعالیت تیمی و گروهی، اصالت بخشیدن به تخصص ها و فعالیت های حرفه ای و انسجام مدیریتی در فدراسیون کشتی و تیم ملی الگو بگیرند.

وی با بیان اینکه فدراسیون کشتی نشان داده که تجربه خوبی برای برگزاری مسابقات بین المللی کسب کرده است، یادآور شد: کشتی از گذشته های دور در ایران مطرح بوده و طرفداران بسیار زیادی داشته است که این مسئولیت فدراسیون کشتی را بیشتر کرده و از سوی دیگر وزارت ورزش و جوانان از فدراسیون کشتی بیشتر حمایت کند.

یوسف نژاد با اشاره به اینکه فدراسیون کشتی در مقایسه با برخی فدراسیون ها مظلوم بوده و گاهی مورد کم لطفی ها و کم توجهی قرار گرفته است، افزود: به رشته مدال آور کشتی که برند ورزش ایران در دنیا است، در مقایسه با رشته فوتبال کم توجهی شده است، لذا وزیر ورزش باید به برند ورزش کشور توجه بیشتری کند.

وی با اشاره به اینکه فراکسیون ورزش مجلس نسبت به رشته کشتی توجه ویژه و خاصی دارد، ادامه داد: رویکرد فدراسیون کشتی اصالت بخشیدن و اعتماد به مربیان ایرانی است که با اتکاء بر تجربیات این مربیان قهرمانی تیم ملی کشتی ایران رقم خورد.

نایب رییس فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: با اتکا به دانش مربیان ایرانی می توان به موفقیت های روزافزون دست یافت و برای نظام جمهوری اسلامی و دستگاه ورزش افتخار و اعتبار کسب کرد.