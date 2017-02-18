تیم هیئت بسکتبال الوند در مصاف با پارسا مشهد شکست خورد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه لیگ یک بسکتبال کشور و در بازی هفته شانزدهم تیم هیئت بسکتبال الوند در مصاف با تیم پارسا مشهد با نتیجه ۷۸ - ۵۷ شکست خورد.

این بازی در خانه بسکتبال قزوین برگزار می شود.

نماینده استان با ۱۲ امتیاز در انتهای جدول گروه شمال قرار دارد.

تیم فوتسال طرح و توسعه شکست خورد

در ادامه رقابتهای لیگ برتر فوتسال کشورو در بازی هفته بیست و سوم تیم طرح و توسعه سبز الوند قزوین در بازی خارج از خانه برابر یاسین پیشرو قم با سه گل شکست خورد.

این بازی در تالارشهید حیدریان قم برگزار می شود.

نماینده استان با ۸ امتیاز در انتهای جدول لیگ برتر فوتسال کشور قرار دارد.

مسابقات کاراته قهرمانی جام عاشقان ولایت در قزوین برگزار شد

در پایان این رقابت ها تیم های ولیعصر بیدستان، وانکان قزوین و ناصر آباد عناوین اول تا سوم را کسب کردند.

این رقابت ها با شرکت ۲۵۹ کاراته کا از ۱۴ تیم در رده های خردسالان، نونهالان، نوجوانان، آزاد جوانان و امید در سالن ورزشی حجاب اقبالیه برگزار شد.

نائب قهرمانی دونده استان در رقابت های انتخابی تیم ملی

در پایان مسابقات ۲۰ کیلومتر پیاده روی قهرمانی کشور، امیر طاهرخانی دونده استان با رکورد ۱:۳۷:۴۳ ساعت در جایگاه دوم ایستاد، امیر زارعان دیگر دونده استان هم در این رقابت ها چهارم شد.

منتخبین به عضویت تیم ملی برای شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا دعوت می شوند.

این رقابت ها در ورزشگاه تختی تهران برگزار شد.