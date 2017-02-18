اعلام آخرین وضعیت جاده های خراسان رضوی

ابراهیم نصری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه بارش ها در خراسان رضوی سبب مسدود شدن برخی از محورهای مواصلاتی در استان شده است، اظهار کرد: محور قوچان-درگز به علت کولاک شدید، برودت بالای هوا، لغزندگی سطح جاده، کاهش دید و محورهای خواف-رشتخوار، خواف-تایباد، تایباد- پایانه مرزی دوغارون و رباط سنگ- کدکن به علت بارش شدید باران و وقوع سیلاب در این منطقه مسدود می باشد.

وی افزود: محور باغچه-نیشابور که به علت کولاک شدید و کاهش دید و نیز محورهای خواف – قائن و تایباد-مشهدریزه، که به علت بارش شدید باران و وقوع سیلاب مسدود اعلام شده بود با فروکش کردن سیلاب و تلاش عوامل راهداری بازگشایی شد.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان رضوی اضافه کرد: در حال حاضر در شهرستان های مشهد، نیشابور، سبزوار، قوچان، جوین، سرخس، فریمان، خواف، سرولایت، صالح آباد، باخرز، طرقبه، شاندیز، کلات، درگز، باجگیران بارش برف گزارش شده است.

وی با بیان اینکه در برخی شهرستان های استان نیز بارش باران و کولاک گزارش شده است، عنوان کرد: در شهرستان ها شامل جغتای و محورهای تربت حیدریه- باغچه، مشهد-کلات، درگز-قوچان کولاک و در حوزه شهرستان‌های زاوه، کاشمر و بردسکن بارش باران گزارش شده است.

نصری با بیان اینکه تمام تجهیزات راهداری در حال خدمت رسانی هستند، گفت: در روز گذشته ۴۹۰۰ تن شن و نمک ، ۲۷۵ دستگاه انواع ماشین‌آلات برای بازگشایی محورهای استان بکارگیری شده‌است و ۴۹۲ نیروی راهدار ۷۱۱۷ کیلومتر از راههای استان را برفروبی کرده اند.

وی تصریح کرد: تا این لحظه ۹۸ ساعت بارش باران، ۱۷۷ ساعت بارش برف در تمامی شهرستان های خراسان رضوی گزارش شده است. همچنین به ۱۰۴ نفر از مسافران اسکان داده‌ شده و ۳۰۸ خودرو امدادرسانی شده‌اند.