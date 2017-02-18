به گزارش خبرنگار مهر، در پی بارش های شدید روزهای اخیر در استان کرمان دقایقی قبل چندین سد خاکی در اطراف سد حنیفه در شهرستان بردسیر شکست و آب هم اکنون وارد روستاها و حومه شهر بردسیر شده است.

براثر شکسته شدن بند انحرافی سد حنفیه در بالادست شهرستان بردسیر هم اکنون آب وارد شهرستان بردسیر شده است و امداد گران سعی در جلوگیری از نفوذ سیل در مراکز جمعیتی دارند.

روستاهای اطراف به صورت فوری تخلیه شده اند.

شهرک فرهنگیان، بوستان شورا بلوار امامزاده و روستاهای حاشیه شهر بردسیر درگیر این وضعیت شدند و آب در حال وارد شدن به سایر قسمتهای شهر بردسیر است.

گفته می شود ساکنان روستای حنیفه نیز تخلیه فوری شده اند.

فرماندار بردسیر در گفتگو با مهر اظهار داشت: به دلیل حجم بالای آب ورودی به پشت سد و سرریز آب بندهای خاکی دقایقی قبل یکی پس از دیگری تخریب شد و آب به مناطق پایین دست وارد شده است.

مجید نجف پور گفت: تمام امکانات شهرستان برای جلوگیری از ورود سیلاب به بخش های مختلف شهر بسیج شده است اما مسیل هم اکنون به شهر رسیده و درحال کنترل مسیر سیل برای جلوگیری از آبگرفتگی خانه های مسکونی هستیم.

وی ادامه داد: شهرک فرهنگیان، بوستان شورا، بلوار امام زاده، بلوار ۲۲ بهمن، خیابان معلم، طاهرآباد و فخر آباد دچار آبگرفتگی شده اند.

گفته می شود هشت عدد بند خاکی سد حنیفه شکسته است و هم اکنون آب با حجم و سرعت بالا به سمت پایین دست در جریان است.

به مردم توصیه شده است به سرعت از مسیر سیلاب ها دور شوند.

بردسیر نزدیک ترین شهرستان به شهر کرمان و از مهمترین مراکز جمعیتی استان محسوب می شود.