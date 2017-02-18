به گزارش خبرگزاری مهر، طی مراسمی محمدباقر اعلمی به‌عنوان معاون جدید صدای مرکز البرز و مشاور مدیرکل معرفی و از زحمات ولی‌الله پرستش معاون سابق صدای مرکز استان تقدیر شد.

علی رامک مدیرکل صداوسیمای مرکز البرز گفت: تعامل و همفکری و همدلی از ویژگی‌های شاخص همکاران معاونت صداست.

رامک بابیان اینکه رادیو البرز به دلیل سابقه هجده‌ساله در شهر کرج و نیروهای قدیمی و آشنا به کار و دلسوز تأثیر زیادی در بین شهروندان دارد ابراز امیدواری کرد با برنامه‌ریزی هرچه بیشتر بتوان برنامه‌های در شان مردم شهیدپرور این استان تهیه و پخش کرد.

وی افزود: درک صحیح از موقعیت رسانه و داشتن مسئولیت‌پذیری و تکلیف گرایی می‌تواند تأثیر فراوانی در انتقال پیام و ارزش‌های دینی داشته باشد.

گفتنی است؛ ولی‌الله پرستش معاون سابق صدا و بانو شاه‌حسینی مدیر طرح و برنامه مرکز صداوسیمای البرز بازنشسته شدند و محمد کریم خداکرمی به‌عنوان سرپرست پخش صدای مرکز البرز منصوب شد.