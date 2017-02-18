به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای جام جهانی کشتی آزاد ۲۰۱۷ روزهای پنجشنبه و جمعه هفته گذشته در سالن امام خمینی (ره) شهر کرمانشاه برگزار شد و ۸ تیم برتر دنیا در دو گروه چهار تیمی به مصاف هم رفتند.

شایعه تبانی ایران در قرعه‌کشی!

پس از قرعه کشی، گروه سخت آمریکا و گروه ساده و آسان ایران، موجی از شایعات و حواشی براه افتاد. شایعاتی که گفته می شد متولیان کشتی ایران با استفاده از امتیاز میزبانی در قرعه کشی و گروه بندی دست برده اند و در گروهی آسان قرار گرفته اند. البته این مساله بلافاصله با انتشار اخباری مبنی بر برگزاری مراسم گروه بندی در مقر اتحادیه جهانی و با حضور اعضای هیات رئیسه و نمایندگان برخی تیم ها تکذیب و کمرنگ شد.

اوج هیجان در فینال و دیگر هیچ

اینکه قبل از آغاز مسابقات هم مشخص بود تیم های ایران و آمریکا با صعود از گروه خود به فینال می رسند، عجیب نبود و همین موضوع بسیاری از دیدارهای جام جهانی را تحت تاثیر قرار داد. البته همین اتفاق هم افتاد و ایران توانست ترکیه، هند و مغولستان را به راحتی شکست دهد و فینالیست شود. آن سوی میدان هم آمریکا در گروهی سخت، گرجستان، روسیه و آذربایجان را پس از دیدارهایی حساس‌ و دشوارتر نسبت به گروه قبلی از پیش رو برداشت و به فینال رسید. طبیعتا رویارویی تیم های مغولستان و هند با رقبای خود چندان جذابیتی نداشت و کمتر کسی پیگیر نتایج آن بود.

البته نباید از این حقیقت به سادگی گذشت که رویارویی تیم های آذربایجان و روسیه و آمریکا توانست بر بار جذابیت مسابقات افزوده و پیکارهایی در حد و اندازه نام جام جهانی را رقم بزند. اما به جرات تنها دیدار حساس و جذاب جام جهانی ۲۰۱۷ کرمانشاه را باید مصاف ایران و آمریکا دانست و این دیدار را شاه بیت غزل این دوره از مسابقات شمرد.

کاستی‌هایی که دور از نظر نماند

مردم کرمانشاه به مهمان نوازی و مرام پهلوانی مشهورند، اما برگزاری دیدارهای روز دوم و اتفاقاتی که قبل و بعد از فینال در سالن مسابقات رخ داد، کارنامه سفید و قابل قبول میزبان را کمی خدشه دار کرد. ظرفیت محدود سالن و سیل سرازیر شده جمعیت کشتی‌دوست کرمانشاه و شهرهای اطراف به سمت محل برگزاری در روز پایانی، صحنه های متاثرکننده ای را پیش چشم میهمانان داخلی و خارجی رقم زد که ای کاش چنین نمی شد.

نماینده یونانی اتحادیه جهانی کشتی را به دلیل ازدحام جمعیت به داخل سالن راه نمی دادند که مبادا به محض باز شدن درب ورودی، جمعیت هم به داخل حمله ور نشوند! حتی پادرمیانی مسئولان فدراسیون از جمله محمدابراهیم امامی داور المپیکی کشتی ایران هم جواب نداد و ماموران حفظ امنیت ورزشگاه بدون توجه به وضعیت و جایگاه این میهمانان داخلی و خارجی، فقط نظاره گر این کارزار بودند.

خبرنگاران و مسئولان برگزاری مسابقات هم وضعیت مشابهی داشتند و ساعت‌ها پشت دربهای سالن در انتظار ورود بودند. این اتفاقات نشان داد سالن مذکور به هیچ عنوان شرایط و امکانات میزبانی جام جهانی را نداشت. وضعیت داخل سالن هم تعریفی نداشت و خیل عظیمی از افراد غیر مسئول که با داشتن آی دی کارت، سالن را پُر کرده بودند در جای جای سالن به چشم می خوردند. حتی جایگاه خبرنگاران و میهمانان هم در تسخیر همین تماشاگرانی بود که معلوم نبود آی دی کارت آنها از چه طریقی صادر شده بود!

برگزار اختتامیه با بدترین شکل ممکن

قبل و بعد از دیدار حساس فینال، جمعیت زیادی در کنار تشک و محوطه ای که تنها ویژه تردد ورزشکاران و مسئولان برگزاری مسابقات بود حضور داشتند. جالب اینکه بر تعداد این جمعیت لحظه به لحظه اضافه می شد و هنوز مشخص نبود این افراد چطور و از کجا تا کنار تشک پیشروی کرده اند. در تمام مسابقات بزرگ و بین المللی دنیا برای حفظ نظم و امنیت ورزشکاران و حتی پوشش مطلوب و چشمگیر تصاویر تلویزیونی از این ازدحام بی مورد جلوگیری می شود، اما در سالن جام جهانی خبری از ممانعت نبود و گویی یک دیدار محلی و درون استانی در حال برگزاری است.

متاسفانه بعد از فینال و زمان اهدای جام قهرمانی، وضعیت به مراتب بدتر شد و حضور جمعیت غیر مسئول و افراد عادی در اطراف سکوی تیم های برتر به حدی بود که حتی رفت و آمد کشتی گیران و کادر فنی تیم های خارجی بر روی سکو را هم دچار مشکل کرد. این موضوع باعث شد مسئولان فدراسیون کشتی برای حفظ امنیت کشتی گیران خارجی بویژه تیم آمریکا از برگزاری بسیاری از برنامه های تدارک دیده شده خودداری کرده و به سرعت سفره مراسم اهدای جوایز را جمع کنند!

به هر حال پرونده رقابتهای جام جهانی کشتی آزاد ۲۰۱۷ هم با کسب ششمین قهرمانی متوالی ایران به پایان رسید. پایانی که بی نظمی و بی برنامگی، مثل یک سونامی تمام زحمات و اقدامات چندین ماهه میزبان و فدراسیون کشتی را با خود بُرد.