ریزش بهمن در خلخال فوتی نداشت/مصدومیت ۱ نفر و تلف شدن ۲۰۰ راس دام

بهرام غیبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ریزش بهمن در خلخال طی روز پنجشنبه گذشته اضافه کرد: در این حادثه فوتی نداشتیم و تنها سه نفر از شهروندان استان گرفتار شدند که با کمک نیروهای امدادی نجات یافتند.

وی با بیان اینکه از این سه نفر فقط یه نفر با مصدومیت مواجه شده بود، ادامه داد: این فرد بلافاصله به مراکز درمانی انتقال و تحت مداوا قرار گرفت.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان خبر منتشره مبنی بر کشته شدن دو نفر در این حادثه را اشتباه خواند و تصریح کرد: علاوه بر مصدومیت سه شهروند، در ریزش بهمن روستای خلخال ۲۰۰ راس دام نیز تلف شدند.

وی همچنین در خصوص امدادرسانی نیروهای هلال احمر در جاده ها و مناطق برفگیر و کوهستانی بیان داشت: طی دو روز گذشته به ۸۰۰ نفر از مسافران و رانندگان گرفتار برف و کولاک در جاده‌های این استان امدادرسانی شده است.

غیبی با تاکید بر اینکه در این مدت ۲۰۰ نفر نیز به صورت اضطراری در پایگاه‌های هلال‌احمر اسکان موقت یافته اند، عنوان کرد: در حال حاضر بیش از ۲۵ تیم امدادی ثابت و سیار در جاده‌های استان فعال بوده و به امدادرسانی در محورهای مختلف ادامه می دهند.