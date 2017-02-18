رشد جامعه عاملی پیشگیرانه در وقوع جرم است/لزوم گسترش امر به معروف

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا عدالتخواه امروز شنبه در همایش «نقش دیده بان های پیشگیری از وقوع جرم در کاهش جرائم» که با حضور معاون پیشگیری از جرایم، رئیس کل دادگستری، فرماندار و جمعی از مسئولین دادستانی و اعضای شورای حل اختلاف استان در محل مجتمع فرهنگی انتظار برگزار شد گفت: بالا رفتن آمار جرم و جنایت یک چالش جهانی است.

وی افزود: در راستای پیشگیری از جرم، اساتید و جرم شناسان تا کنون ایده های مختلفی را مطرح کرده اند که بارها در عمل پیاده شده و برخی از آن ها پاسخگو نبوده است.

عدالتخواه خاطر نشان کرد: آنچه در مقابل جرم و جرائم قابل ذکربوده رشد فرهنگی جامعه است چرا که اگر جامعه ای به رشد نرسد هیچ ایده ای نمی تواند بازدارنده باشد.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه به نحوه جلوگیری از جرائم اشاره کرد و در ادامه بیان داشت: در این راستا باید در خانواده ها از بدو تولد، مدرسه، دانشگاه ها و نهادهای مختلف اجتماعی امکاناتی فراهم شده که تقوای الهی در افراد رشد پیدا کند که این مهم ترین عامل پیشگیری از جرائم و ناهنجاری ها خواهد بود.

وی ابراز داشت: هدف از بعثت انبیای الهی رشد معنوی و فرهنگی انسان ها بود تا بتوانند مردم را از ناهنجاری ها دور کنند.

عدالتخواه اذعان داشت: معصومین هم بدلیل اینکه عواقب ناهنجاری ها را می دیدند از گناه دوری می کردند و مردم را به این امر سفارش می کردند.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه در پایان گفت: دیده بانان پیشگیری از وقوع جرم باید فریضه امر به معروف را به نوعی در جامعه گسترش دهند که حالت بی تفاوتی بین مردم جامعه برداشته شود.