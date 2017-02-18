ششمین قهرمانی پیاپی ایران در جام جهانی کشتی آزاد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این گزارش که در صفحه نخست سایت اتحادیه جهانی قرار گرفته، به پیروزی مجدد تیم کشتی آزاد ایران برابر آمریکا در دیدار فینال جام جهانی اشاره شده است.

همچنین گزارشی از پیروزی های کشتی گیران دو کشور در مسابقه فینال، از جمله عملکرد عالی مسعود اسماعیل پور مقابل «لوگان استیبر» قهرمان کشتی آزاد جهان، پیروزی «جردن باروز» مقابل کشتی گیران ایرانی و شکست شگفت انگیز حسن یزدانی مقابل «تیلور» آمریکایی در ادامه این خبر آمده است.

در ادامه نیز به تجربه بالای کمیل قاسمی نایب قهرمان المپیک و پیروزی ارزشمند وی مقابل حریف آمریکایی که ششمین قهرمانی پیاپی را برای ایران به ارمغان آورد، اشاره شده است.

همچنین نتایج کاملی از مسابقات فینال، رده بندی، کسب مقام پنجم و هفتم به همراه عکس هایی از قهرمانی کشتی گیران ایرانی در این گزارش آمده است.