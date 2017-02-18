پیگیری مسابقات شطرنج قهرمان زنان جهان با حضور ۱۶ بازیکن از ۸ کشور

به گزارش خبرنگار مهر، چهلمین دوره مسابقات شطرنج قهرمانی زنان جهان از جمعه هفته گذشته با مراسم افتتاحیه به طور رسمی در تهران آغاز شد. ۶۳ بازیکن از ۲۹ کشور برگزارکننده در این مرحله از مسابقات بودند که از شنبه گذشته رقابت های خود را با برگزاری دیدارهای دور اول به طور رسمی آغاز کردند.

مسابقات شطرنج قهرمانی زنان جهان در ۶ دور برگزار می شود و هر دور هم در سه روز پیگیری می شود. این رقابت ها از روز گذشته وارد دور سوم شد در حالیکه تعداد شرکت کنندگان به ۱۶ نفر کاهش پیدا کرده است.

بعد از اتمام مسابقات دور نخست، ۳۲ بازیکن راهی مرحله دوم شدند و دیگر شرکت کنندگان از گردونه مسابقات کنار رفتند. این تعداد پنجشنبه گذشته در پایان رقابت های دور دوم به نصف کاهش پیدا کرد بطوریکه تا به امروز و از مجموع ۶۳ بازیکنی که آغازگر مسابقات زنان جهان بودند، ۱۶ نفر در گردونه مسابقات باقی مانده اند.

این شطرنجبازان که از هشت کشور چین (۴ بازیکن)، گرجستان و روسیه (۳ بازیکن)، هند (۲ بازیکن)، ویتنام، اوکراین، سوئد و بلغارستان (یک بازیکن) هستند، روز گذشته دیدارهای نخست خود در دور سوم را برگزار کردند و امروز برای برگزاری دیدارهای دوم خود، پشت میز می نشینند.

فردا یکشنبه نیز دیدارهای تکمیلی و پلی آف این مرحله برگزار و هشت بازیکن این مرحله از مسابقات مشخص می شوند. «گرامیشویلی» که در روز سوم مسابقات باعث حذف سارا خادم الشریعه شد، یکی از شطرنجبازانی است که شانس صعود به جمع هشت بازیکن برتر را دارد.

این بازیکن گرجستانی در حالی به این مرحله صعود کرده که «بودناروک» و «الیزابت پائتز» که در دور نخست به ترتیب باعث حذف میترا حجازی پور و آتوسا پورکاشیان شدند در دور دوم از رقابت ها کنار رفتند.

در میان شطرنجبازانی که تا مرحله سوم مسابقات زنان جهان بالا آمده اند، «ونجون» از چین و «آنا موزیچوک» از اوکراین شانس زیادی برای حضور در فینال و کسب عنوان قهرمانی دارند.