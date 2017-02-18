  1. استانها
  2. زنجان
۳۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۳:۰۴

رییس پلیس راه استان زنجان:

آزادراه زنجان-قزوین بازگشایی شد

آزادراه زنجان-قزوین بازگشایی شد

زنجان- رییس پلیس راه استان زنجان گفت: محورهای زنجان - طارم ، خدابنده – سلطانیه ، زنجان – بیجار، خدابنده – ابهر و اتوبان زنجان - قزوین بازگشایی شدند و تردد در این محورها آغاز شده است.

سرهنگ علی اصغر شیرمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه برخی محورها دراستان زنجان که در۳ روز گذشته بسته بود بازگشایی شدند، افزود: محورهای زنجان – تهم – چورزق و دندی - تخت سلیمان همچنان بسته هستند.

وی ادامه داد: محورهای زنجان - طارم ، خدابنده – سلطانیه ، زنجان – بیجار، خدابنده – ابهر  و اتوبان زنجان - قزوین بازشدند و تردد در این محورها آغازشده است .

شیرمحمدی گفت: سایر محورهای استان هم لغزنده اند و تردد به سختی انجام می شود.

پلیس راه فرماندهی انتظامی استان زنجان گفت: راننده یک دستگاه امداد خودرو پس از برخورد شدید با قسمت عقب یک دستگاه کامیون در میان شعله های آتش گرفتار شد و سوخت.

شیرمحمدی افزود: در این حادثه که ساعت ۲۲ پنجشنبه شب در خط جنوبی اتوبان زنجان - قزوین اتفاق افتاد، راننده امداد خودرو هرچند از حادثه تصادف جان سالم به در برده بود اما شعله های آتش او را در میان گرفته و او را به کام مرگ فرو برد.
 

کد مطلب 3910371

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها