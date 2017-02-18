آزادراه زنجان-قزوین بازگشایی شد

سرهنگ علی اصغر شیرمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه برخی محورها دراستان زنجان که در۳ روز گذشته بسته بود بازگشایی شدند، افزود: محورهای زنجان – تهم – چورزق و دندی - تخت سلیمان همچنان بسته هستند.

وی ادامه داد: محورهای زنجان - طارم ، خدابنده – سلطانیه ، زنجان – بیجار، خدابنده – ابهر و اتوبان زنجان - قزوین بازشدند و تردد در این محورها آغازشده است .

شیرمحمدی گفت: سایر محورهای استان هم لغزنده اند و تردد به سختی انجام می شود.

پلیس راه فرماندهی انتظامی استان زنجان گفت: راننده یک دستگاه امداد خودرو پس از برخورد شدید با قسمت عقب یک دستگاه کامیون در میان شعله های آتش گرفتار شد و سوخت.

شیرمحمدی افزود: در این حادثه که ساعت ۲۲ پنجشنبه شب در خط جنوبی اتوبان زنجان - قزوین اتفاق افتاد، راننده امداد خودرو هرچند از حادثه تصادف جان سالم به در برده بود اما شعله های آتش او را در میان گرفته و او را به کام مرگ فرو برد.

