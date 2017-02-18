ناهمگونی اجتماعی در مناطق ویژه اجتماعی بسیار نگران کننده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مسعود صفی یاری ظهر شنبه در جلسه ستاد فرهنگی و اجتماعی، مدیریت و ساماندهی آسیب های اجتماعی گفت: مطالبه سنگین در این خصوص داریم و باید برای کاهش این بحث برنامه ریزی و مدیریت لازم انجام شود.

وی اظهار کرد:باید مقاوم سازی اجتماعی را مد نظر قرار دهیم چرا که بخشی از بدنه مردم در هر قالبی از خدماتی محروم هستند و مناطق اجتماعی ویژه نقاطی هستند که سکونت های غیر رسمی، حاشیه نشینی ، بافت فرسوده و مناطق آلوده شهری را شامل می شوند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: متاسفانه افرادی که در این مناطق زندگی می کنند از لحاظ امکانات فرهنگی و اجتماعی فقیر هستند.

صفی یاری تاکید کرد: مقام معظم رهبری به کاهش آسیب های اجتماعی تاکید جدی دارد و برای کاهش آسیبهای اجتماعی در این مناطق باید نگاه جامع داشته باشیم و ظرفیت های فرهنگی را ببینیم.

وی افزود: خوشبختانه شهرداری زنجان ردپای خوبی در مناطق حاشیه نشین داشته و باید دستگاههای دیگر و ما این رد پا را ادامه بدهیم. متاسفانه ما هم کاری در حوزه خود در این مناطق انجام نداده ایم.

صفی یاری گفت: در مناطق ویژه اجتماعی ناهمگونی اجتماعی بسیار نگران کننده است و باید نگاه ویژه به این مناطق داشته باشیم.

وی تصریح کرد: ما در بحث تراکم جمعیت ساکن در زنجان نگرانی داریم ولی در جمعیت ساکن سکونت گاههای غیر رسمی نگرانی چندانی نداریم چرا که ما در بحث جمعیت ساکن در مناطق رتبه ۱۷ را داریم ولی بحث تراکم جمعیتی رتبه دوم و سوم را داریم که انفجار اجتماعی است.

صفی یاری با بیان اینکه باید در مناطق ویژه اجتماعی از تمام طیف ها حضور داشته باشیم، ابراز کرد: در حوزه اجتماعی با اولویت بندی نقشه راه را نسبت به مقاوم سازی اجتماعی تنظیم کنیم و درست و جامع برنامه ها را واولویت بندی کار کنیم. نگاه جهادی داشته باشیم و برنامه های بلند مدت برای نقش دستگاهها تعریف شود.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان زنجان افزود: در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری تبلیغات اسلامی استان زنجان نسبت به اعزام مبلغین و راه اندازی کانون های فرهنگی و قرآنی اقدام کرده است و طرح ویژه مصباح الهدی در ۱۳ مورد اجرا شده و هسته های فرهنگی جوان خاص مناطق ویژه اجتماعی راه اندازی شده است.

وی افزود: ۲۲۰ گفتمان دینی در مدارس و هفت دوره آموزش پیشگیری از مواد مخدر و آسیبهای اجتماعی فضای مجازی دو کتاب سواد رسانه ای و نا گفته های فضای مجازی برای اولین بار در استان پیگیری شده است. ۱۸ نشست تخصصی در خصوص آسیبهای اجتماعی انجام شده و ۷ دوره پیشگیری از آسیبهای اجتماعی فضای مجازی دو کتاب سواد رسانه ای و ناگفته های فضای مجازی نیز چاپ شده است.

صفی یاری با اشاره به برگزاری طرح جامع سبک زندگی اسلامی گفت: این طرح در راستای مأموریت های سازمان تبلیغات اسلامی و سیاست های نظام جمهوری اسلامی است و ارتقای سطح کمی و کیفی دینداری در جامعه جزو وظایف حاکمیت دینی است.

وی افزود: طرح سبک زندگی اسلامی در راستای دغدغه های رهبری در استان زنجان شروع شده و این طرح ۶ مرحله دارد که مرحله نخست آن با عنوان سبک زندگی اسلامی با محوریت رساله حقوق امام سجاد(ع) از تیرماه تا آذرماه اجرا شد.

صفی یاری افزود: مرحله اول در اوایل سالجاری اجرا شد و ۵۵ پایگاه با محوریت و موضوع رساله حقوق امام سجاد(ع) در شهر زنجان شکل گرفت و براساس هدفگذاری که شده بود کار انجام شد و اساتید شناسایی شدند و مرحله دوم سبک زندگی طرح عفاف گرایی است.