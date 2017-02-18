کنگره تاریخی معماری و شهرسازی فارس آغاز به کارکرد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان فارس پیش از ظهر شنبه در مراسم آغاز کنگره تاریخی معماری و شهرسازی فارس، گفت: این کنگره به مدت دو روز برای اولین بار در شیراز برگزار میشود.
مصیب امیری تصریح کرد: ۶۰ مقاله به دبیرخانه کنگره ارسال شد که پس از داوریهای مختلف ۳۶ مقاله موردپذیرش قرار گرفت.
وی ادامه داد: محورهای اصلی این کنگره شامل بافت تاریخی، فرهنگی، شهرسازی، آب و... است.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی فارس تصریح کرد: وجود خانههای تاریخی و قدیمی بسیار در شیراز و استان فارس این امکان را بهراحتی فراهم کرده که بتوانیم تحقیق و بررسی کامل برساخت و معماری بناها داشته باشیم تا در نگهداری تنها موفق شویم.
امیری یادآور شد: اولویت برای میراث فرهنگی حفاظت این آثار است زیرا معماری شیراز باوجوداین بناها معروف شده است.
وی با اشاره به اینکه باید با استفاده از این کنگرهها به الگویی مناسب دست پیدا کرد، گفت: زمانی که چنین کنگرههایی برگزار میشود تنها برگزاری و نشستن و صحبت کردن مدنظر نیست زیرا اینگونه موارد عملی باید تبدیل به الگویی از معماری سنتی و بومی شیراز شود.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان فارس تأکید کرد: برای اجرایی کردن اینگونه الگوها در سطح شهر نیازمند همکاری تمامی دستگاهها هستیم که برای رسیدن به این موفقیت، پس از جمعبندی تمامی نظرها الگوها را در اختیار دستگاههای مربوطه قرار خواهیم داد.
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