هنرمندان قروه ای با «اُپرت قزاقی» به روی صحنه رفتند

به گزارش خبرنگار مهر، دوازدهمین جشنواره سراسری تئاتر بسیج که در سه بخش صحنه ای، خیابانی و بچه های مسجد از ۲۶ تا ۳۰ بهمن ماه در شهر بندر عباس آغاز شده است، امروز در حالی آخرین روز خود را گذراند که هنرمندان قروه ای با نمایش «اُپرت قزاقی» در بخش بچه های مسجد کار خود را اجرا کردند.

در این جشنواره تعداد ۱۴ نمایش در بخش صحنه ای و تعداد ۸ نمایش در بخش خیابانی و ۵ نمایش در بخش تئاتر مردمی بچه های مسجد حضور داشتند.

از استان کردستان هم نمایش «اُپرت قزاقی» در بخش تئاتر مردمی بچه های مسجد به نویسندگی «سعید تشکری» و کارگردانی «یونس صحرارو» کاری از گروه نمایش پیدا در شهرستان قروه به نمایندگی از حوزه هنری استان حضور داشتند.

به گفته «یونس صحرارو» نمایش «اُپرت قزاقی» در مورد کشف حجاب دوره رضاشاه می باشد که دو نفر که کارشان زورگیری بوده خودشان قزاق زمان رضاشاه شده و با این معضل درگیر و مجبور می شوند که روسری از سر زن و بچه خود بردارند.

نمایش «اپرت قزاقی» در طول برگزاری جشنواره چهار اجرا را در مساجد بندرعباس داشته است.