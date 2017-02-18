فرماندار نوشهر به درخواست امدادرسانی یک بانوی روستایی پاسخ داد

علی شادمان درگفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برودت سرما و برف در شهرستان اظهار داشت: یک بانوی کهنسال در قالب پیامکی به اینجانب درخواست امدادرسانی و بازگشایی محور روستایی داشت که پیگیری لازم برای درخواست این بانوی روستایی صورت گرفت.

وی افزود: از بخشدار منطقه خواسته شد تا درخواست این بانوی روستایی پیگیری و نسبت به رفع مشکل اقدام شود.

شادمان با بیان اینکه ستاد مدیریت بحران شهرستان در شب و روز گذشته برای مدیریت بحران در منطقه تشکیل شده است گفت: خوشبختانه مشکلی ناشی از برف و باران در شهرستان گزارش نشده است.

فرماندار نوشهر ادامه داد: در حال حاضر تمامی محورهای اصلی و فرعی شهرستان باز است و مشکلی نداریم.