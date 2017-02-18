معرفی سرپرستان جدید پلیس راه و راهنمایی و رانندگی استان ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم با تقدیر از تلاش های سرهنگ نورالله خادم، سرهنگ محسن ناصری به عنوان سرپرست جدید پلیس راهنمایی و رانندگی استان ایلام معرفی شد و سرهنگ رضا همتی زاده نیز به عنوان سرپرست جدید پلیس راه انتظامی استان ایلام منصوب و از تلاش های سرهنگ محسن ناصری در این سمت قدردانی شد.

فرمانده انتظامی استان ایلام در این مراسم گفت: کاهش تصادفات و پیشگیری از وقوع حوادث رانندگی از اولویت های نیروی انتظامی در استان است که امسال با تلاش های خوبی که صورت گرفت در این بخش ها کاهش داشته ایم.

سردار نورعلی یاری افزود: با وجود کوهستانی بودن جاده ها و غیر استاندارد بودن آنها و تردد صدها هزار زائر در ایام منتهی به اربعین حسینی، کاهش تلفات ناشی از حوادث رانندگی به خوبی در جاده های ارتباطی این استان مشهود است.