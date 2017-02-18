حجت علی شایانفر در گفتگو با خبرنگارمهر، اظهار کرد: در ۲۴ ساعت گذشته در جریان بارش های سنگین و باران های سیلابی در خراسان رضوی به هزار و ۱۷۰ نفر امدادرسانی شده و ۴۸۵ نفر از در راه ماندگان نیز اسکان اضطراری داده شدند.

وی افزود: در طول این مدت بیشترین میزان بارش برف در استان مختص به مشهد با میانگین ۳۰ سانتی متر و ۴۰ میلی متر بارندگی از میان ۱۵ شهرستان استان بوده است.

مدیرکل بحران استانداری خراسان رضوی با اشاره به حجم بارش ها در استان ادامه داد: در بسیاری از شهرستان ها بارندگی های شدید گزارش شده است که از جمله آن ها تایباد با ۶۵ میلی متر، خواف با ۵۱ و تربت جام با ۴۵ میلی متر و در سایر شهرستان ها مثل قوچان و نیشابور نیز حجم بارندگی ها بالا بوده است.

وی اضافه کرد: این بارش ها سیلابی و سنگین بوده و مشکلاتی از جمله اختلال تردد، انسداد راه ها و آبگرفتگی معابر و منازل، خسارت به معابر شهری، قطع برق در برخی روستاها و شکستگی درختان شده است.

شایانفر تصریح کرد: مهم ترین مشکل برق در استان در شهرستان های باجگیران و فیروزه در روز و شب گذشته رخ داد که با پیگیری نهادهای مرتبط بعد از نیم ساعت برطرف شد.

وی با بیان اینکه محورهای مواصلاتی خراسان رضوی و شهرستان ها عمدتا باز هستند، افزود: تنها محورهای قوچان-درگز به علت کولاک شدید و برودت بالای هوا و لغزندگی جاده، همچنان مسدود است و نیز خواف-رشتخوار، خواف-تایباد و رباط سنگ-کدکن بسته بوده و ماموران راهداری در حال بازگشایی هستند.

مدیرکل بحران استانداری خراسان رضوی با بیان اینکه در حال حاضر با وجود برف و کولاک در خراسان رضوی سایر محورهای استان توسط راهداران باز است، ادامه داد: تاکنون هفت هزار و ۱۷۷ کیلومتر عملیات برفروبی در جاده های برون شهری این استان انجام شده و سایر دستگاه های عملیاتی نیز وظایف خود را به خوبی انجام داده اند.