راه ارتباطی ۱۰۰ روستا در زنجان مسدود است

جواد یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به بارش برف و برودت هوا طی روز گذشته راه ارتباطی بیش از ۱۰۰ روستا در استان زنجان مسدود شد.

معاون اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای استان زنجان گفت: تردد از راه ارتباطی روستایی که با زنجیر چرخ امکان پذیر است مسدود اعلام نمی شود و برخی تردد با زنجیر چرخ را مسدود اعلام نکنند و تنها راهداری منبع موثق برای ارائه گزارش راه ها است.

یوسفی تاکید کرد: جهت تردد ایمن، همراه داشتن تجهیزات ایمنی و گرمایشی (زنجیرچرخ، علائم هشداردهنده، پتو، لباس‌گرم، جیره‌ غذایی ) در همه جاده‌های استان الزامی است و از سفرهای غیرضروری خودداری شود.

وی افزود: کسانی که قصد سفر دارند برای اطلاع از وضعیت جاده های این استان و کشور با سامانه ۱۴۱، سایت www.۱۴۱.ir و نرم افزار موبایلی ۱۴۱ ارتباط برقرار کنند و یا با سامانه ۱۸۱۶ تماس بگیرند تا بتوانند سفر خود را مدیریت و برنامه ریزی کنند.

معاون اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای استان زنجان تصریح کرد: در حال حاضر ۲۸ اکیپ راهداری در ۲۸ گردنه کوهستانی و صعب العبور این استان به طور شبانه روزی برای مسافران و رانندگان عبوری از مسیرهای ارتباطی استان خدمات ارائه می دهند.

یوسفی افزود: محور زنجان - طارم بازگشایی شده است و تردد با زنجیر چرخ صورت می گیرد.

وی ادامه داد: همچنین مسیر ارتباطی زنجان - ماهنشان و دندی - تخت سلیمان با تلاش بی وقفه راهداران و عملیات برف روبی و نمک پاشی مسیر بازگشایی شد همچنین محور ارتباطی زنجان - دندی و زنجان - تهم - چورزق، بسته است و راهداران برای بازگشایی آن تلاش می کنند.