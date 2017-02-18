۳ هزار بازرسی ثانویه از اماکن ورزشی سراسر کشور انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون پزشکی ورزشی ایران، کریم حسینی با بیان اینکه طی سال جاری حدود ۱۰ هزار بازرسی اولیه از باشگاه ها و اماکن ورزشی سراسر کشور انجام شده است، تصریح کرد: به دنبال این بازرسی ها و طی شدن روال قانونی ارائه تذکر و توصیه های لازم به باشگاه هایی که به موازین بهداشتی، ساماندهی ورزشکاران توجه چندانی نداشتند و یا مکمل های غذایی ارائه می کردند، بازرسی های ثانویه نیز آغاز شد و طی آن همکاران‌مان در هیات های پزشکی ورزشی سراسر کشور با همکاری ادارات کل ورزش و جوانان مرحله دوم بازرسی ها یعنی بازرسی های ثانویه را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: در این رابطه با حمایت های دکتر نوروزی، رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی و روسای هیات های استانی پزشکی ورزشی، سه هزار و ۱۲۴ بازرسی ثانویه نیز انجام شد تا گام بزرگی در جهت تامین سلامت ورزشکاران و پاک بودن اماکن ورزشی برداشته شود.

حسینی آمار بازرسی های ثانویه انجام شده به تفکیک استان های مختلف را به این شرح بیان کرد:

آذربایجان غربی: ۲۲ بازرسی

اردبیل: ۶۲ بازرسی

اصفهان: ۳۵۲ بازرسی

البرز: ۱۵۸ بازرسی

ایلام: ۳۳ بازرسی

بوشهر: ۱۴۹ بازرسی

تهران: ۷۳۵ بازرسی

چهار محال و بختیاری: ۲۱ بازرسی

خراسان رضوی: ۲۶۶ بازرسی

خراسان شمالی: ۵ بازرسی

خوزستان : ۳۶۸ بازرسی

زنجان: ۱۷ بازرسی

سمنان: ۳۲ بازرسی

سیستان و بلوچستان: ۴ بازرسی

قزوین: ۳۷ بازرسی

قم: ۲۶۷ بازرسی

کرمان: ۱۲۶ بازرسی

کرمانشاه: ۵۷ بازرسی

گیلان: ۲۱ بازرسی

مازندران: ۱۹۳ بازرسی

مرکزی: ۹۰۲ بازرسی

همدان: ۸۰ بازرسی

کردستان: ۲ بازرسی

یزد: ۹ بازرسی