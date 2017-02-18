۳ هزار بازرسی ثانویه از اماکن ورزشی سراسر کشور انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون پزشکی ورزشی ایران، کریم حسینی با بیان اینکه طی سال جاری حدود ۱۰ هزار بازرسی اولیه از باشگاه ها و اماکن ورزشی سراسر کشور انجام شده است، تصریح کرد: به دنبال این بازرسی ها و طی شدن روال قانونی ارائه تذکر و توصیه های لازم به باشگاه هایی که به موازین بهداشتی، ساماندهی ورزشکاران توجه چندانی نداشتند و یا مکمل های غذایی ارائه می کردند، بازرسی های ثانویه نیز آغاز شد و طی آن همکارانمان در هیات های پزشکی ورزشی سراسر کشور با همکاری ادارات کل ورزش و جوانان مرحله دوم بازرسی ها یعنی بازرسی های ثانویه را در دستور کار قرار دادند.
وی افزود: در این رابطه با حمایت های دکتر نوروزی، رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی و روسای هیات های استانی پزشکی ورزشی، سه هزار و ۱۲۴ بازرسی ثانویه نیز انجام شد تا گام بزرگی در جهت تامین سلامت ورزشکاران و پاک بودن اماکن ورزشی برداشته شود.
حسینی آمار بازرسی های ثانویه انجام شده به تفکیک استان های مختلف را به این شرح بیان کرد:
آذربایجان غربی: ۲۲ بازرسی
اردبیل: ۶۲ بازرسی
اصفهان: ۳۵۲ بازرسی
البرز: ۱۵۸ بازرسی
ایلام: ۳۳ بازرسی
بوشهر: ۱۴۹ بازرسی
تهران: ۷۳۵ بازرسی
چهار محال و بختیاری: ۲۱ بازرسی
خراسان رضوی: ۲۶۶ بازرسی
خراسان شمالی: ۵ بازرسی
خوزستان : ۳۶۸ بازرسی
زنجان: ۱۷ بازرسی
سمنان: ۳۲ بازرسی
سیستان و بلوچستان: ۴ بازرسی
قزوین: ۳۷ بازرسی
قم: ۲۶۷ بازرسی
کرمان: ۱۲۶ بازرسی
کرمانشاه: ۵۷ بازرسی
گیلان: ۲۱ بازرسی
مازندران: ۱۹۳ بازرسی
مرکزی: ۹۰۲ بازرسی
همدان: ۸۰ بازرسی
کردستان: ۲ بازرسی
یزد: ۹ بازرسی
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