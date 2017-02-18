۳۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۳:۱۲

ارفعی در پاسخ به مهر:

۱۲هزار کتیبه تخت جمشیدخوانده‌نشده است/ ۶ پیمانه گندم حقوق مسئولین

شیراز – پژوهشگر و متخصص زبان‌های باستانی گفت: تاکنون ۵ هزار کتیبه گلی خوانده‌شده و ۱۲ هزار کتیبه گلی دیگر در تخت جمشید خوانده‌نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمجید ارفعی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالات خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه کتیبه‌های گلی فراوانی در خارج از کشور وجود دارد، گفت: تاکنون ۵ هزار کتیبه خوانده و ترجمه‌شده اما ۱۲ هزار کتیبه دیگر باقی‌مانده است.

وی ادامه داد:۲۱۶۰ کتیبه ترجمه و چاپ‌شده که حدود ۲ هزار کتیبه به انگلیسی و بیش از ۱۰۰ کتیبه دوزبانه است و حدود ۲۵۰۰ کتیبه دیگر خوانده اما چاپ‌نشده است.

پژوهشگر و متخصص زبان‌های باستانی در پاسخ به سؤال دیگر خبرنگار مهر، مبنی موضوع کتیبه‌های گلی نیز گفت: تمامی آن‌ها در خصوص مباحث مالی و حقوقی است که داریوش پرداخت کرده و کاملاً هم مشخص است.

ارفعی تصریح کرد: حقوق کارمندان، کارگران و همراهان به‌طور عموم در یک سطح است و حقوق مسئولین نیز مانند یکدیگر است.

وی در خصوص نوع حقوق پرداختی داریوش نیز گفت: ماهیانه ۳ پیمانه گندم معادل ۹ لیتر و ۲۵۰ سی‌سی و یا به‌عبارتی‌دیگر ۲۸ کیلو گندم پرداخت‌شده که این گندم را می‌توانستند با چیزهای دیگر معامله کنند.

پژوهشگر و متخصص زبان‌های باستانی در خصوص پرداخت حقوق مسئولین نیز گفت: مسئولین در برخی از مواقع تا ۶ پیمانه نیز گندم دریافت می‌کردند حتی مسئولین زن نیز چنین پرداختی داشتند.

ارفعی ادامه داد: در مباحث حقوق مردم عادی مردها ۳ پیمانه وزنان دو پیمانه دریافت می‌کردند.

وی در خصوص کتیبه‌های گلی خارج از کشور نیز تأکید کرد: تعداد زیادی کتیبه گلی در خارج از کشور وجود دارد اما در انتظار هستیم این کتیبه‌ها به داخل کشور وارد شوند.

پژوهشگر و متخصص زبان‌های باستانی یادآور شد: در انتظار آرای دادگاه هستیم که این کتیبه‌ها از توقیف خارج شود.

