به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمجید ارفعی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالات خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه کتیبههای گلی فراوانی در خارج از کشور وجود دارد، گفت: تاکنون ۵ هزار کتیبه خوانده و ترجمهشده اما ۱۲ هزار کتیبه دیگر باقیمانده است.
وی ادامه داد:۲۱۶۰ کتیبه ترجمه و چاپشده که حدود ۲ هزار کتیبه به انگلیسی و بیش از ۱۰۰ کتیبه دوزبانه است و حدود ۲۵۰۰ کتیبه دیگر خوانده اما چاپنشده است.
پژوهشگر و متخصص زبانهای باستانی در پاسخ به سؤال دیگر خبرنگار مهر، مبنی موضوع کتیبههای گلی نیز گفت: تمامی آنها در خصوص مباحث مالی و حقوقی است که داریوش پرداخت کرده و کاملاً هم مشخص است.
ارفعی تصریح کرد: حقوق کارمندان، کارگران و همراهان بهطور عموم در یک سطح است و حقوق مسئولین نیز مانند یکدیگر است.
وی در خصوص نوع حقوق پرداختی داریوش نیز گفت: ماهیانه ۳ پیمانه گندم معادل ۹ لیتر و ۲۵۰ سیسی و یا بهعبارتیدیگر ۲۸ کیلو گندم پرداختشده که این گندم را میتوانستند با چیزهای دیگر معامله کنند.
پژوهشگر و متخصص زبانهای باستانی در خصوص پرداخت حقوق مسئولین نیز گفت: مسئولین در برخی از مواقع تا ۶ پیمانه نیز گندم دریافت میکردند حتی مسئولین زن نیز چنین پرداختی داشتند.
ارفعی ادامه داد: در مباحث حقوق مردم عادی مردها ۳ پیمانه وزنان دو پیمانه دریافت میکردند.
وی در خصوص کتیبههای گلی خارج از کشور نیز تأکید کرد: تعداد زیادی کتیبه گلی در خارج از کشور وجود دارد اما در انتظار هستیم این کتیبهها به داخل کشور وارد شوند.
پژوهشگر و متخصص زبانهای باستانی یادآور شد: در انتظار آرای دادگاه هستیم که این کتیبهها از توقیف خارج شود.
