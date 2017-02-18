به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، «آنگلا مرکل» صدر اعظم آلمان در سخنرانی امروز خود در کنفرانس امنیتی مونیخ با اشاره به طرح ممنوعیت ورود اتباع ۷ کشور مسلمان به آمریکا که از سوی رئیس جمهوری این کشور مطرح شده بود، گفت: من بر این باور هستم که اسلام منشأ تروریسم نیست.

وی افزود: مبارزه با تروریسم منسوب به اسلامگرایان موردی است که همه در آن منافع مشترک داشته و می توانیم در این زمینه با یکدیگر همکاری های لازم را داشته باشیم.

صدر اعظم آلمان در بخش دیگری از سخنان خود درباره مناسبات اروپا- روسیه خاطرنشان کرد: مناسبات دوجانبه اروپا- روسیه همواره با چالش هایی روبرو بوده و اکنون نیز این چالش ها به چشم می خورد. در عین حال باید به این نکته اشاره کرد که همکاری های اروپا و روسیه می تواند در زمینه مقابله با تروریسم موثر واقع شود.

مرکل همچنین اظهار داشت که آلمان تا جایی که امکان داشته باشد در راستای تأمین اهداف ناتو گام بر می دارد.

پنجاه و سومین کنفرانس امنیتی مونیخ روز گذشته در آلمان کار خود را آغاز کرد. این نشست تا فردا ادامه دارد.