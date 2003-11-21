طرح 25 هزار نمايشگاه در 25 هزار مدرسه برگزار مي شود

به مناسبت بيست و پنجمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي ، طرح 25 هزار نمايشگاه كتاب در 25 هزار مدرسه با حضور وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي ، افتتاح مي گردد .

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ، اين نمايشگاه 15 آذر ماه سال جاري در محل دبيرستان البرز تهران با حضور ناشران برگزار مي شود و تا 25 آذرماه ادامه خواهد داشت .

گفتني است وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با همكاري وزارت آموزش و پرورش به منظور آشنا ساختن جوانان با فرهنگ مطالعه و تشويق آنان به امر كتابخواني ، در راستاي تحقق اهداف فرهنگي كشور اين طرح را به اجرا در مي آورد .