محورهای هراز و کندوان بازگشایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدرضا خسرویان گفت: محورهای هراز و کندوان که بر اثر بارش سنگین برف، کولاک و عدم ایمنی کافی از شب گذشته مسدود شده بود، با تلاش ماموران پلیس راه و راهداری بازگشایی شد و تردد ادامه دارد.

وی با بیان اینکه دیگر محورهای مواصلاتی استان نیز باز و تردد در آن ادامه دارد، افزود: با توجه به برودت هوا و لغزنده بودن سطح جاده، رانندگان ضمن رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی از سرعت و سبقت غیرمجاز خودداری کنند.

مرکز کنترل ترافیک پلیس راه مازندران با شماره ۲۱۸۲۹۳۴ و ۲۱۸۲۹۲۰ به طور شبانه روز آماده پاسخگویی در خصوص وضعیت راه های استان است.