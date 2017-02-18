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۳۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۳:۱۹

محورهای هراز و کندوان بازگشایی شد

محورهای هراز و کندوان بازگشایی شد

سرپرست پلیس راه فرماندهی انتظامی استان مازندران، از بازگشایی محورهای هراز و کندوان ساعتی پیش خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدرضا خسرویان گفت: محورهای هراز و کندوان که بر اثر بارش سنگین برف، کولاک و عدم ایمنی کافی از شب گذشته مسدود شده بود، با تلاش ماموران پلیس راه و راهداری بازگشایی شد و تردد ادامه دارد.

وی با بیان اینکه دیگر محورهای مواصلاتی استان نیز باز و تردد در آن ادامه دارد، افزود: با توجه به برودت هوا و لغزنده بودن سطح جاده، رانندگان ضمن رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی از سرعت و سبقت غیرمجاز خودداری کنند.

مرکز کنترل ترافیک پلیس راه مازندران با شماره ۲۱۸۲۹۳۴ و ۲۱۸۲۹۲۰ به طور شبانه روز آماده پاسخگویی در خصوص وضعیت راه های استان است.

کد مطلب 3910400

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