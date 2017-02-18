زمستان گذرانی ۱۰ هزار قوی مهاجر در تالاب سرخرود

حسینعلی ابراهیمی کارنامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت تالاب فصلی سرخرود و زمستان گذارنی۱۰ هزار بال قوی مهاجر اظهار داشت: باید باهمکاری تشکل های مردم نهاد از ظرفیت پرنده نگری برای توسعه اکوتوریسم و معرفی شهر سرخرود استفاده کرد.

وی گفت: با رونق بازارهای محلی و بومی منطقه می توان در جهت تامین معیشت بومیان منطقه قدم برداشت و همچنین با استفاده از تحصیل کردگان بومی منطقه در غالب تعاونی های مردمی و تورهای پرنده نگری و گردشگری از ظرفیت های این منطقه برا ی جذب گردشگر استفاده کرد.

وی افزود: دوبال قوی زخمی که توسط دوستدارن طبیعت برای تیمار و مداوا به اداره حفاظت محیط زیست محمودآباد تحویل داده شده بودند پس از مداوا در تالاب سرخرود رهاسازی شدند.

ابراهیمی همچنین با اشاره به مطرح شدن مهمترین مشکلات وچالش های زیست محیطی استان بر همکاری و تلاش برای رفع آن ها تاکید کرد و گفت: بهره برداری بی رویه جنگل ها، تصرف اراضی ملی، مصرف سموم و کودهای شیمیایی، انتقال آب از سرچشمه های استان و بحران آب درآینده از مهم ترین مسائل است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مازندران یادآور شد: سمن های استان مازندارن اطلاعات خوبی از مسائل و مشکلات استان داشته که باید باهمکاری کارشناسان محیط زیست و دستگاه های مرتبط مورد بررسی قرار گیرند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران با بیان اینکه تشکل های استان باتجربه و باتدبیر هستند یادآور شد: اگر مطالعات زیست محیطی داشته باشیم می توانیم نسبت به رفع مشکلات و دست یابی به اهدافمان امیدوار باشیم.