طرح جامع شهر خلخال مطالعه شد/احتمال الحاق یک روستا به شهر

به گزارش خبرنگار مهر، محبوب حیدری ظهر شنبه در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه اردبیل تصریح کرد: در این طرح به تمامی مؤلفه‌های توسعه شهر خلخال در افق بلندمدت توجه شده است.

وی افزود: در وضعیت فعلی سرانه فضای شهری برای هر شهروند ۱۲۵ مترمربع است که افزایش آن به ۱۷۲ مترمربع پیشنهاد شده و مطابق برآورد مشاور تا ۱۰ سال آینده ضروری است ۴۶ هکتار کاربری مسکونی در این شهر ایجاد شود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تأکید کرد: به منظور توسعه مطلوب شهر مطابق اعلام نظر مشاور پیشنهاد شده روستای خورجین به شهر خلخال الحاق شود که به واسطه این الحاق شهر به شکل مطلوب متناسب با نیاز بلندمدت توسعه خواهد یافت.

حیدری افزود: تحقق این طرح در دست بررسی است و با توجه به طرح سؤالاتی مبنی بر نحوه اجرای این مهم طرح پیشنهادی مشاور بررسی خواهد شد.

وی متذکر شد: در جلسات تصویب طرح جامع و تفضیلی ۲۷ دستگاه اجرایی عضویت دارند که می‌توانند نظرات خود را در خصوص وضعیت توسعه یک شهر مطرح کنند.

به گفته مدیرکل راه و شهرسازی استان در توسعه شهرها مؤلفه‌های مختلف از جمله کاربری‌های مسکونی، خدمات، آموزش و ... متناسب با رشد جمعیت پیش‌بینی می‌شود.