وضعیت بیمارستان در محاصره سیل استهبان/عملیات اورژانس

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر پیرحسین کولیوند که صبح شنبه از شهرهای سیل‌زده فسا، جهرم، لار و استهبان بازدید کرد، گفت: شب گذشته بیمارستان ۹۶۶ تختخوابی امام خمینی (ره) استهبان به علت بروز سیل با آب محاصره شده بود و از آنجا که احتمال خطر برای بیماران وجود داشت، اورژانس تمامی بیماران را به وسیله آمبولانس‌ و اتوبوس‌آمبولانس به بیمارستان فسا منتقل کرد.

وی افزود: البته امروز بیمارستان مجددا از ساعت ۸ صبح با تمام ظرفیت برای ارائه خدمات در خدمت مردم است و مشکلی برای مراجعه به این مرکز درمانی وجود ندارد.

کولیوند ادامه داد: همچنین تیم‌های بهداشتی جهت کنترل شرایط بهداشتی و بویژه ارزیابی میزان کلر در آب و کنترل بیماری‌های واگیر و بهداشت محیط در شهرها و روستاهای در معرض سیل فعال هستند همچنین شهرستان جهرم نیز که به دلیل آب خوردگی، پل‌های ورودی فعلا مختل شده‌اند، دسترسی به شهرستان از طریق جاده اصلی امکانپذیر نیست و در حال حاضر رفت‌وآمدها از طریق مسیر فرعی فسا به جهرم صورت می گیرد، در حال حاضر گاز شهرستان جهرم نیز قطع شده است.

وی با بیان اینکه در دو روستای شهرستان جهرم، آب، برق و تلفن هم قطع شده است، افزود: اورژانس در این شهرستان ۲۲۶ ماموریت انجام داده و مجموعا به ۲۳۸ بیمار و مصدوم ارائه خدمت شده است. متاسفانه در این شهرستان یک نفر به دلیل بروز سیلاب فوت شد و سه فوتی غیر سیلابی نیز داشتیم.

کولیوند با بیان اینکه به طور کلی در شهرستان جهرم به ۲۵۰ نفر خدمت رسانی شده است، گفت: مسئولان در تلاشند تا اختلالات شهر را حل کنند. در سطح شهر هم در برخی نقاط آب قطع است و در برخی نقاط نیز فشار آن بسیار کم است. همچنین تیم‌های اورژانس در تمامی مسیرها و در سطح شهر مستقرند تا در کوتاه‌ترین زمان خدمات را به مردم ارائه دهند. تیم‌های بهداشتی به سطح شهر و روستاهای آسیب دیده اعزام شدند تا ضمن ارزیابی تهدیدات سلامتی وضعیت آب شرب مردم را ارزیابی کرده و کنترل‌های لازم را به عمل آورند.

سرپرست اورژانس کشور همچنین افزود: در ادامه عملیات‌های اورژانس، بالگردهای اورژانس نیز با پرواز در مناطق سیل‌زده مشغول ارزیابی تهدیدات سلامتی و خسارات و همچنین امدادرسانی هستند. همچنین دقایقی پیش با مساعد شدن وضعیت هوا در لار بیست و نهمین بالگرد اورژانس برای ارائه خدمات در این منطقه به زمین نشست و این اولین بار است که از این بالگرد در این منطقه استفاده می‌شود.