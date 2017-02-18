مشکل قطعی برق ۵ روستا در اردبیل رفع شد

علیرضا علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: در بارش اخیر برف برق پنج روستا در خلخال و سه روستا در نمین قطع شده بود که با تلاش اکیپ‌های فنی، برق روستاهای نمین و دو روستا در خلخال برقرار شد.

وی افزود: دلیل اصلی تأخیر در رفع خاموشی روستاها مسدود بودن راه‌های روستایی بود و با این وجود در تعدادی از روستاها برق برقرار شده و در مابقی نیز تا عصر امروز رفع خاموشی می‌شود.

مدیرعامل توزیع برق استان تأکید کرد: در پی بارش برف در آبان ماه به دلیل شکستن شاخه درختان بر روی سیم‌های برق با خاموشی‌های مکرر مواجه بودیم اما در بارش اخیر مشکلی به وجود نیامده و در سطح شهرها خاموشی نداشتیم.

علیزاده افزود: برای رسیدگی به قطعی برق در شرایط بحرانی تعداد اکیپ‌های رفع خرابی به دو برابر افزایش می‌یابد و در حال حاضر نیز ۶۶ اکیپ رفع قطعی در سطح استان در وضعیت آماده‌باش هستند.

وی تأکید کرد: تمامی تماس‌های قطعی برق نیز بدون ترافیک با خط ۱۲۱ دریافت شده و در کوتاه‌مدت رسیدگی می‌شود.

به گفته مدیرعامل توزیع برق استان مدت‌زمان رفع قطعی برق در استان کمتر از میانگین کشوری تعیین شده است.