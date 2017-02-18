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۳۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۳:۴۳

مدیرکل فرودگاه های خراسان جنوبی:

پروازهای فرودگاه بیرجند به حالت انتظار در آمد

پروازهای فرودگاه بیرجند به حالت انتظار در آمد

بیرجند- مدیرکل فرودگاه های خراسان جنوبی گفت: چهار پرواز فرودگاه بین المللی بیرجند هم اکنون در حالت انتظار است.

هادی سلامی در گفتگو با مهر اظهارکرد: شرایط جوی در استان نامساعد است و به دلیل کاهش دید افقی پروازهای فرودگاه بیرجند در حالت انتظار هستند.

 وی عنوان کرد: پروازهای ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه مشهد – بیرجند، ۱۱ و ۱۵ دقیقه بیرجند – تهران در حالت انتظار است.

مدیرکل فرودگاه های خراسان جنوبی بیان داشت: همچنین پروازهای ۱۲ و ۲۵ دقیقه مقصد نجف – بیرجند  و ۱۵ و ۲۵ دقیقه بیرجند – بغداد به دلیل شرایط نامساعد جوی در حالت انتظار است.

سلامی با بیان اینکه اگر این پروازها لغو نشود با تاخیر انجام خواهد شد، تصریح کرد: پرواز های امروز تهران – بیرجند و بیرجند – مشهد با سه ساعت و ۳۵ دقیقه تاخیر انجام شده است.

خبرگزاری صداوسیما خراسان جنوبی

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کد مطلب 3910437

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