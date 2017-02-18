شاگردان علی دایی برای دیدار برابر ماشین سازی تبریز مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، این دیدار که از ساعت ۱۴ امروز بین دو تیم ماشین سازی تبریز و نفت تهران در ورزشگاه یادگار امام تبریز آغاز می شود حساسیت های زیادی برای دو تیم دارد و تیم ماشین سازی برای جداشدن از قعر جدول و تیم نفت برای رسیدن به بالاهای جدول تلاش می کنند.

میلاد فراهانی دروازه بان تیم نفت در دیدار امروز است و ایگور پراهیچ، آندرانیک تیموریان، محمد دانشگر، ایمان مبعلی، اکبر صادقی، ارسلان مطهری، فرید محمدزاده، رضا علیاری، محمد قاضی و علیرضا عزت کرامت دیگر بازیکنان تیم نفت مقابل ماشین سازی هستند.

حضور آندرانیک تیموریان مقابل تیم سابقش یکی از نکات جالب توجه بازی امروز است.

این دیدار قرار بود دیروز از ساعت ۱۶:۳۰ آغاز شود که به جهت بارش سنگین برف در تبریز به امروز موکول شد.