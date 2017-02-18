آماده باش شرق استان کرمان/خسارت به شبکه آب آشامیدنی ۸۰ روستا

ابوالقاسم سیف الهی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت سامانه بارشی طی پنج روز گذشته در اکثر شهرستان های استان کرمان ظهار کرد: اوج بارش ها در بسیاری از مناطق همچنان ادامه دارد.

وی با اشاره به سرریز هزار مترمکعب در ثانیه آب از سد نساء اظهار کرد: این حجم آب به سمت چهار شهرستان بم، ریگان، فهرج و نرماشیر در حال حرکت است که در پایین دست سد نساء مسئولان و مردم در حالت آماده باش هستند.

سیف الهی با اشاره به انسداد جاده بم – کرمان تصریح کرد: با توجه به تخریب پل ها تلاش می شود این مسیر ظرف ۴۸ ساعت آینده بازگشایی شود.

وی در خصوص وضعیت سد جیرفت هم گفت: چنانچه با همین دبی آب وارد سد شود ظرف ۲۵ ساعت این سد نیز آبگیری خواهد شد اما تاکنون به مرحله سرریز نرسیده است.

معاون استاندار کرمان با اشاره به اینکه در حال حاضر ۱۳۰ مترمکعب آب در ثانیه از دریچه های سد جیرفت عبور می کند، افزود: رودخانه شور هم با شدت به سمت جیرفت در حال حرکت بوده و قسمت کوچکی از شهر جیرفت دچار آبگرفتگی شده است.

سیف الهی با اشاره به ممنوعیت عبور خودروهای سنگین و نیمه سنگین از جاده بردسیر – سیرجان افزود: در اثر تخریب بند متعلق به آبخیزداری در بردسیر بخشی از آب وارد این شهر شده و شاهد آبگرفتگی در برخی مناطق هستیم که امدادرسانی در حال انجام است.

وی از وقوع توفان شن و وزش باد در ریگان و فهرج خبر داد و افزود: براساس برآورد اولیه تاکنون هزار و ۵۰۰ دام بر اثر سیلاب تلف شده اند.

جانشین رئیس ستاد بحران استان کرمان همچنین از خسارت ۱۰ تا ۱۰۰ درصدی به ۱۰ هزار واحد مسکونی خبر داد و گفت: خسارات در بخش کشاورزی در حوزه قنوات و چشمه ها در حال بررسی است.

وی میزان خسارت وارد به زیر ساخت ها و جاده های استان کرمان تاکنون را ۳۰۰ میلیارد تومان عنوان و تصریح کرد: در حال حاضر ۱۰۰ روستای استان در حوزه برق دچار مشکل شده اند.

سیف الهی ادامه داد: شبکه آشامیدنی ۷۰ تا ۸۰ روستاها در بخش آب دچار خسارت شده اند و بخش عمده ای خسارات وارده به سادگی قابل جبران نیست.

معاون استاندار کرمان از آغاز کار تیم های بررسی کننده خسارات خبر داد و گفت: میزان خسارت بعد از بررسی های کارشناسی به مرکز اعلام و پی گیری برای جبران خسارت ادامه پیدا می کند.