به گزارش خبرنگار مهر، مجید خدابخش ظهر شنبه در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه اردبیل تصریح کرد: در برنامه ششم توسعه می‌بایست تمامی مؤلفه‌های ضروری و کلیدی توسعه استان در حوزه‌های مختلف مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: از جمله در بخش کشاورزی با توجه به پتانسیل‌های موجود استان توجه به بخش‌هایی از جمله تکمیل سدهای معیشتی، کشت گلخانه‌ای، آبزی‌پروری و توسعه انبارهای استاندارد نیازمند توجه است.

استاندار اردبیل به اجرای اقدامات زیربنایی در توسعه بخش کشاورزی استان اشاره کرد و گفت: به عنوان مثال در ۳۰ سال گذشته تنها انبار استاندارد برای ۵۰ هزار تن محصول ایجاد شده در حالی که جهاد کشاورزی استان توسعه تا ۲۰۰ هزار تن را در دستور کار دارد.

به گفته خدابخش علاوه بر این در شمال استان تبدیل ۶۲ هزار هکتار از اراضی دیم به آبی در دست اجرا است که تحول کم‌نظیری برای بخش کشاورزی استان رقم خواهد زد.

وی متذکر شد: اینکه ۳۴ درصد از جمعیت شاغل استان در بخش کشاورزی است به خودی خود مزیت محسوب نمی‌شود؛ در مقابل توسعه کشاورزی به شکلی که برخوردار از ارزش‌افزوده باشد می‌بایست مورد توجه قرار گیرد.

استاندار اردبیل خواستار توجه جهاد کشاورزی استان به رونق صنایع تبدیلی و تکمیلی شد و تصریح کرد: در عین حال لازم است زمینه‌های تشویق سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای فعال شدن در این حوزه فراهم شود.