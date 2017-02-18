به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت کمیته ملی پارالمپیک، علی اصغر هادی زاده، نایب رئیس فدراسیون نابینایان و کم بینایان با اعلام این خبر گفت: قرار است چهار نفر در رشته جودو و ۱۴ نفر در رشته دو و میدانی در این مسابقات شرکت کنند، اما تعداد ورزشکاران اعزامی قطعی نیست و احتمال کاهش آن وجود دارد.



وی با بیان این نکته که رقابتهای دو رشته دو و میدانی و جودو برای نخستین بار در بازی های کشورهای اسلامی برگزار می شود، خاطرنشان کرد: هدف از حضور کاروان ایران در این مسابقات مشارکت در این رقابتها است. در عین حال ملی پوشان اعزامی کشورمان برای ارائه عملکرد خوب مسابقه می دهند.



هادی زاده درباره اردوهای آمادگی تیم ملی نیز اظهار داشت: مرحله دوم اردوهای آماده سازی تیم جودو درحال برگزاری است و مرحله سوم نیز در پایان سال انجام می شود. دو و میدانی کاران هم تمرینات نیمه متمرکز خود را در شهرهایشان انجام می دهند تا اواخر فروردین ماه که اردوی متمرکز این تیم برگزار شود.



رقابتهای کشورهای اسلامی از ۲۱ تا ۳۱ اردیبهشت ماه سال آینده به میزبانی باکو در جمهوری آذربایجان برگزار خواهد شد.