منابع طبیعی به تنهایی قادر به حل مشکلات خوزستان نیست

به گزارش خبرنگار مهر، نگهدار اسکندری پیش از ظهر امروز در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خوزستان اظهار کرد: در جامعه نگری به مسئله ای دقت نمی کنیم. از سال ۸۳ تاکنون بیش از یک میلیون هکتار از تالاب های کشور خشک شده و تالابی مثل جازموریان که انبارعلوفه ای برای دام های کشور بوده به جایی تبدیل شده که ۲۴ تا ۲۵ درصد گرد و خاک های کشور از آن نشأت می گیرد.

وی طرح سوال کرد: چرا تالاب ارومیه، هورالعظیم و شادگان به این روز افتاده اند و بعد باید میلیاردها تومان اعتبار برای آنها هزینه کنیم؟ در این استان باید کار کنیم و سهم منشأ داخلی گرد و خاک خوزستان را تعیین کنیم. به هر حال مشکلات در این استان زیاد است و منابع طبیعی به تنهایی از حل آنها برنمی آید.

مدیرکل دفتر ریاست و مدیریت عملکرد سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور خبر داد: بخش عمده ای از آر. یک و آر. دو یعنی مراتع درجه یک و دو به مراتع درجه سه به زیر پوشش ۲۵ درصد تبدیل شده است.

اسکندری تأکید کرد: باید سهم دستگاه های مختلف را تعیین و بعد بر اساس آن اقدامات لازم را انجام دهیم. قطعا منابع طبیعی نیز به وظایف خود به خوبی عمل می کند. هفته گذشته برای جابجایی مدیرکل بیرجند آنجا رفته بودیم، هفته آینده در همدان و این هفته نیز در خوزستان هستیم.

وی ادامه داد: تغییرات ویژه ای که انجام می شود هیچ چیزی از اخلاق مداری و پاکدستی بذرکار کم نمی کند ولی به هر حال این جابجایی ها طبیعی است. مدیر سازمان منابع طبیعی هرگز فشارهای سیاسی و خطی را درنظر نمی گیرد. به هر حال شرایط فعلی این وضعیت را ایجاد کرده تا مدیرکل منابع طبیعی خوزستان تغییر کند و مدیرکل جدید نیز خودش از سرمایه های منابع طبیعی کشور است.