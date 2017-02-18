اسارت شماری از سرکرده های داعش در عملیات حشد شعبی عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النهرین، یک منبع امنیتی عراقی اعلام کرد که نیروهای مردمی عراق موفق به اسارت شماری از سرکرده های داعش در محور غربی موصل شده اند.

این منبع بیان کرد: نیروهای حشد شعبی نبردی سنگین با تروریست های داعش که قصد یورش به مواضع نیروهای مردمی در مناطق غربی استان نینوا را داشتند که این نیروها ضمن دفع یورش تکفیری ها موفق به اسارت شماری از سرکرده های این گروهک شدند و دو عامل انتحاری را نیز به هلاکت رساندند.

منبع عراقی تاکید کرد: نیروهای حشد شعبی با هماهنگی نیروی هوایی عراق موفق به انهدام یازده خودرو بمبگذاری شده داعش در محور غربی موصل شدند.

نجم الجبوری از فرماندهان عراقی در جبهه نینوا از نزدیک بودن شروع عملیات آزاد سازی غرب شهر موصل خبر داده بود.

برخی منابع دیگر نیز مشکلات آب و هوایی را عامل تاخیر در شروع عملیات آزاد سازی غرب شهر موصل از لوث داعش عنوان کرده بودند و به آمادگی کامل برای شروع عملیات بازپس گیری غرب موصل اشاره کرده بودند.

این درحالی است که منابع وابسته به حشد شعبی عراق موفق به هلاکت فرمانده ماموریت های ویژه داعش ملقب به «عمو» در جریان حملات توپخانه ای به مواضع تکفیری ها در روستای عین طلاوی در جنوب غرب تلعفر در استان نینوا شدند.