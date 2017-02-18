دوره آموزشی طرح حمایت از توان افزایی زنان مدیر در قم برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری قم، این دوره آموزشی طی مدت دو روز در راستای اجرایی سازی تفاهم نامه متبادله بین معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده و وزارت کشور با موضوع توان افزایی زنان مدیر استان‌ها برگزار شد.

ارتقای دانش و مهارت‌های مدیریتی زنان مدیر و مسئول و بهبود عملکرد ایشان در حیطه برنامه ریزی توسعه استانی و محلی در استان قم از اهداف برگزاری این طرح بود.

«ساز و کارهای نهادین و جایگاه زنان در اسناد، قوانین و برنامه‌های کلان جمهوری اسلامی ایران»، «آشنایی با جایگاه و سهم زنان در برنامه‌های توسعه» و «توانمندسازی حقوقی و تحلیل جنسیت» از جمله سرفصل‌های این دوره آموزشی بود.