میزان مراجعه مردان به پزشک کمتر از زنان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز بهداشت شهرستان بوشهر، همایش انس و مودت با حضور بازنشستگان سپاه استان و خانوادهایشان در محل مصلی نماز جمعه بوشهر برگزار شد.

قائم مقام رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر در این مراسم اظهار داشت: میزان مراجعه مردان به پزشک و بخش‌های بهداشتی و درمانی کمتر از زنان است.

حیدر عزیزنژاد بیان کرد: هفته اول اسفندماه به عنوان هفته ملی سلامت مردان نامگذاری شده است و فرصت مناسبی است که توجه همگان به ویژه خود مردان به موضوع سلامت مردان در زمینه‌های مختلف جلب شود زیرا میزان مراجعه مردان به پزشک و بخش های بهداشتی و درمانی کمتر از زنان است و همچنین مردان جامعه نسبت به زنان در معرض خطر محیطی و شغلی بیشتری هستند و عادات اشتباهی مانند مصرف سیگار، اعتیاد، استرس های شغلی، مشروبات الکلی در آنها بیشتر است.

این مقام مسئول اظهار کرد: هدف نهایی در برنامه خودمراقبتی گروه سنی میان‌سالان و سالمندان به‌ویژه مردان، کاهش مرگ زود هنگام در اثر بیماری دیابت، فشارخون، سرطان‌ها و بیماری تنفسی، افزایش امید به زندگی و ارتقای سطح سلامت است.

عزیزنژاد بیان داشت: مراکز خدمات جامع سلامت و پایگاههای سلامت، خدمات مراقبتی به این گروه ارائه می‌دهند که برخی از آنها شامل بررسی شیوه زندگی سالم ( تحرک بدنی، دخانیات، تغذیه، سلامت روان)، شناسایی افراد در معرض خطر بیماری‌های قلبی عروقی، شناسایی افراد در معرض ابتلا به سرطان‌های مهم این سنین که از جمله سرطان روده، ایمن‌سازی در مقابل بیماری‌های واگیر و تزریق واکسن در صورت نیاز، کنترل و پیگیری و درمان بیماری‌های فشار خون و دیابت، مشاوره رایگان تغذیه یا هر نوع بیماری وابسته به غذا ( قندخون، چربی خون، کم خونی)، مشاوره رایگان روانشناسی است.

در این مراسم، سردار علی رزمجو فرمانده منطقه دوم ندسا و سردار احمدیان از مسئولین ارشد نیروی دریایی سپاه پاسداران و قائم مقام رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان و سرپرست ومعاون فنی مرکز بهداشت بوشهر حضور داشتند.

در این همایش که با حضور پرسنل بسیجی مرکز بهداشت ایستگاه سلامت برگزار شد ضمن توزیع برشورهایی با موضوعات مختلف بهداشتی بین مدعوین، اندازه‌گیری قد و وزن و تعیین نمایه توده بدنی ( BmI)، فشار خون آنها نیز مورد ارزیابی قرار گرفت.