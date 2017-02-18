سرریز هزارمترمکعب در ثانیه در سد نساء/ ۱۰ هزار خانه آسیب دیدند

خبرگزاری مهر – گروه استان ها: هم اکنون بارندگی در اکثر شهرستان های استان کرمان ادامه دارد و سیلاب شدید برخی از شهرستان ها را تهدید می کند.

پس از شکستن سد حنیف در بردسیر هم اکنون سیلاب وارد شهر بردسیر به عنوان یکی از پر جمعیت ترین مراکز جمعیتی استان کرمان شده و برخی از خانه ها دچار آبگرفتگی شده است، این شهر که مرکز شهرستانی با همین نام است با بحران مواجه شده و گروه های امدادی در حال خدمات دهی به سیل زدگان هستند.

مردم نیز تلاش می کنند از ورود سیلاب به خانه ها جلوگیری کنند. عکس بالا نمونه ای از خانه های شهر بردسیر است.

شهری با سه رودخانه مملو از آب

در جنوب کرمان رودخانه شور طغیان کرده است و حجم آب به حدی است که برخی از قسمت های حومه شهر جیرفت نیز درگیر با سیل شده است.

دریچه های سد نساء باز است ما آب سریز شده از روی تاج این سد هزار مترمکعب در ثانیه است به همین دلیل چهار شهرستان بم، ریگان، فهرج و نرماشیر در معرض سیل قرار گرفته اند

این در حالی است که در شهر جیرفت دو رودخانه بزرگ ملنتی و هلیل رود نیز وجود دارند که هر دو طغیان کرده اند.

سد جیرفت که بر روی رودخانه هلیل رود قرار دارد طبق پیش بینی صورت گرفته تا ۲۴ ساعت دیگر مملو از آب می شود و احتمال سرریز شدن بزرگترین سد جنوب شرق کشور قوت می گیرد. این در حالیست که دریچه های سد جیرفت از صبح امروز باز شده است.

بحران در شرق و جنوب و مرکز

نقطه بحرانی استان کرمان در شرق استان قرار دارد جایی که سد نساء از صبح امروز سرریز کرده و رودخانه های پایین دست به شدت طغیان کرده اند به طوریکه راه ارتباطی بین بم، هفت شهرستان جنوبی استان کرمان و چهار شهرستان شرقی با مرکز استان بسته شده است، جاده کرمان – بم مهمترین راه ارتباطی بین هرمزگان و سیستان و بلوچستان با استان کرمان نیز محسوب می شود، گفته می شود با توجه به شدت سیل حداقل تا ۴۸ ساعت آینده امکان بازگشایی این جاده وجود ندارد.

دریچه های سد نساء باز است ما آب سریز شده از روی تاج این سد هزار مترمکعب در ثانیه است به همین دلیل چهار شهرستان بم، ریگان، فهرج و نرماشیر در معرض سیل قرار گرفته اند و بزرگترین بخش مسکونی ریگان به نام گنبکی از صبح امروز به صورت کامل تخلیه شده و هزاران نفر جمعیت این منطقه به مناطق امن منتقل شده اند.

در فهرج نیز ۱۶ روستا به صورت کامل تخلیه شده اند و شدت سیلاب به حدی است که امکان کنترل سیلاب وجود ندارد.

سد جیرفت طی ۴۰ ساعت آینده پر می شود

معاون عمرانی استاندار کرمان در گفتگو با مهر اظهارداشت: خسارت های زیادی به زیر ساخت های استان وارد شده است.

ابوالقاسم سیف الهی افزود: ۱۰ هزار خانه مسکونی بین ۱۰ تا ۱۰۰ درصد خسارت دیده است و امداد رسانی به سیل زدگان ادامه دارد.

۱۰ هزار خانه مسکونی بین ۱۰ تا ۱۰۰ درصد خسارت دیده است و امداد رسانی به سیل زدگان ادامه دارد

وی ادامه داد: در شرق استان کرمان سیلاب سد نساء مشکلاتی را ایجاد کرده است و همچنین طوفان شن نیز در منطقه وجود دارد که راه دسترسی به ایرانشهر را مسدود کرده است.

وی در خصوص جاده کرمان – بم نیز گفت: این جاده به دلیل تخریب پل مسدود است و از مردم می خواهیم از سفر به این منطقه به صورت جدی خودداری کنند.

سیف الهی از آماده باش کامل در استان کرمان خبر داد و افزود: ۱۰۰ روستا دچار قطعی برق و ده ها روستا دچار قطعی آب هستند که تلاش برای رفع مشکل ادامه دارد.

وی در خصوص سد جیرفت گفت: دریچه های سد از صبح امروز باز شده است اما پیش بینی می شود با توجه به دبی آب این سد طی ۴۰ ساعت آینده پر می شود.

شکستن سد نساء شایعه است

رضا اشک، فرماندار بم نیز به خبرنگار مهر ‌گفت: هر گونه شایعه در خصوص شکستن سد نساء شایعه پراکنی است و از مردم می خواهیم آرامش خود را حفظ کنند.

وی ادامه داد: از ساکنان شهرستان می خواهیم از مسیر رودخانه ها فاصله بگیرند زیرا سیلاب ناگهانی و با حجم زیاد است.

فرماندار بم گفت: تا کنون هیچ تلفات جانی از سیلاب گزارش نشده است اما جاده کرمان – بم به دلیل تخریب چندین دهنه پل، مسدود شده است.

سیلاب در شهرستان بافت، رابر، راور، عنبرآباد، رودبار جنوب، جیرفت، همه شهرستانهای شرقی، بردسیر و سیرجان شدید است و به مردم توصیه شده از مسیر سیلابها دور شوند.

همچنین خبرهای حاکی از این است که به دلیل طغیان رودخانه های محلی راه رودبار جنوب به ایرانشهر نیز مسدود شده است.