استفاده از ظرفیت اجتماعی در کاهش جرائم بسیار موثر است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر الفت امروز شنبه در همایش «نقش دیده بان های پیشگیری از وقوع جرم در کاهش جرائم» که در محل تالار انتظار شهر کرمانشاه برگزار شد، گفت: سیاست کیفری در دنیا از مباحث سزادهی به سمت موضوعات پیشگیری از وقوع جرم اصلاح مسیر کرده است.

وی افزود: ارتکاب جرائم هزینه های غیر قابل جبرانی را متوجه بزه دیدگان و جامعه مدنی می کند که از جمله آنها خسارات معنوی است که در هیچ نظامی از نظامات روحی دنیا روش قطعی برای جبران آن شناخته نشده است.

الفت خاطر نشان کرد: در حوزه خسارات مادی هم جبران اگر چه بسیار مشکل است، اما تا حدودی قابل جبران است.

معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه ادامه داد: هیچ عقل سلیمی رضایت به وقوع جرم نمی دهد که عده ای از شهروندان علیه عده دیگری مرتکب جرم شوند بنابر این عاقلانه ترین روش پیشگیری از وقوع جرم است.

وی ابراز داشت: امروزه در دنیا مهم ترین و موثرترین ابزارهای پیشگیری استفاده از ظرفیت اجتماعی است که این برگرفته از یافته های علمی است.

الفت در بخش دیگری از سخنانش ابراز داشت: تشکل های مردمی و مجموعه های مردم نهاد ظرفیت و ابزارهای موثر پیشگیری جرائم هستند.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه هنر اصلی حکومت ها هموار کردن مسیر حضور و فعالیت برای مردم است، گفت: ۱۵۰ هزار نفر دیده بان پیشگیری از جرائم در کشور داریم که با ایجاد فضایی از شکل گرفتن وقایعی که اگر ادامه پیدا کند به جرم و ناهنجاری تبدیل می شود، ممانعت می کنند.

تسریع در رسیدگی به پرونده کلاهبرداری میلیاردی در کرمانشاه

وی خاطر نشان کرد: امروزه تخریب منابع ملی از رفتارهای ناهنجاری است که توسط عده ای انجام می شود، دیده بانان پیشگیری اگر در مراحل مقدماتی ارتکاب جرم با ارسال گزارش مستند وقوع این ناهنجاری اجتماعی را اعلام کنند می توانیم با هوشیار کردن متولیان این مباحث در محل وقوع احتمالی مانع ارتکاب جرم شویم.

الفت یادآور شد: اقدامات پیشگیری در دنیا برای اداره کشورها اصل قرار گرفته و مردم راضی نیستند هزینه اشتباه برخی از افراد خودسر را پرداخت کنند.

معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به جرائم اقتصادی اخیر کرمانشاه اذعان داشت: شخصی با جلب توجه و اعتماد مردم با سرمایه مردم شروع به فعالیت اقتصادی می کند که سرمایه تعداد زیادی از مردم در این راه به خطر افتاد، به حمدالله با اقدام سریع دادگستری استان، سپاه پاسداران و نیروهای انتظامی توانستند جلوی این اقدام را بگیرند و امید است در اسرع وقت اموال به یغما رفته مردم را برگردانند.