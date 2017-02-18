رسیدن به اهداف متعالی قرآن نیازمند همت بلند است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله قربانعلی دری نجفآبادی، نماینده ولیفقیه در استان مرکزی،درآزمون پنجمین دوره طرح تربیت حافظان قرآن که در مصلای بیتالمقدس اراک برگزار شد گفت: حضور نوجوانان و جوانان در طرح تربیت حفظ پاسخ به ندای مقام معظم رهبری مبنی بر تربیت ۱۰ میلیون حافظ قرآن است.
آیتالله دری نجفآبادی اظهار کرد: ما شیعیان نباید طوری رفتار کنیم که برای اهلسنت اینگونه القا شود که درحوزه فهم، تدبر، حفظ و قرائت کم توجهی میکنیم، درحالیکه تمام مبانی حکومتی ما برگرفته ازاحکام قرآن واسلام است، ما با برگزاری آزمونهای قرآن و حضور نوجوانان و جوانان در عرصه حفظ و قرائت به جهان نشان خواهیم داد که علاوه بر تقید به احکام اسلامی دارای جوان شایسته قرآنی نیز هستیم که با ورود به عرصه حفظ و قرائت گام بعدی خود را برای تدبر بر میدارند.
وی افزود: باید با برنامه در زمینه حفظ قرآن وارد شویم، افرادی که در حوزه آموزش، تربیت، علوم اسلامی و انسانی فعالیت دارند باید با جدیت بیشتر در این رشته فعالیت کنند. طلبههای جوان که تازه در حوزه علمیه قدم میگذارند باید با احکام الهی مأنوس باشند و سعی کنند خود را به فراگیری ترجمه، تفسیر، پژوهشهای قرآنی ملزم کنند.
آیتالله دری نجفآبادی ادامه داد: دسترسی به قرآن و مبانی قرآنی باید آسان باشد، باید مطالب به گونهای تنظیم شود که کودک و نوجوانان بتواند استفاده کاربردی داشته باشد. اگر حفظ از سنن کم آغاز شود قطعاً ماندگار خواهد بود تابستان زمان تعطیلی مدارس فرصت بسیار مغتنمی است تا دانشآموزان به کلاسهای قرآن رجوع کنند و این روند را در طول سال تحصیلی ادامه دهند.
امام جمعه اراک گفت: در مسجد النبی، مسجد الحرام یا دیگر مساجد عربستان و کشورهای عربی یکی از نوجوانان که سطح معلومات قرآنی بیشتری نسبت به دیگران دارد حدود ۵ نفر از کودکان کم سنتر از خودش را آموزش میدهد همین امر باعث ایجاد موج عظیم قرآنی میشود، اگر این روش در ایران نیز عملیاتی شود افق بسیار روشنی خواهیم داشت. این روش در روستاهای بسیار دور نیز جوابگو است، کودک و نوجوان ایرانی نباید تحت هیچ شرایطی از آموزش قرآن دور بماند.
آیتالله دری نجفآبادی ادامه داد: قرآن چراغ هدایت و دریچهای به عالم غیب است و قابل قیاس با هیچ کتابی نیست. توجه به مفاهیم آن هم حیات دنیوی و هم سعادت اخروی را در پی خواهد داشت.
نمانیده ولیفقیه در استان مرکزی در پایان گفت: نوجوانان و کودکان از اهتمام در حوزه حفظ و قرائت قرآن کوتاهی و غفلت نکنند و با حفظ مبانی الهی اثری جاودان از خود بجای بگذارند، قرآن را از لابهلای کاغذها بیرون آورید و در سینههای خود بیاویزید. پژوهش، تبلیغ و دعوت به قرآن را فراموش نکنید تا بتوانیم جامعهای نورانی داشته باشیم. برای رسیدن به اهداف متعالی قرآن نیازمند همت بلند، اخلاص، توکل به خدا، اعتماد به نفس و استقامت در راه خدا هستیم.
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