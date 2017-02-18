تغذیه فکری و عملی جوانان و نوجوانان ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی استان بوشهر، حجت‌الاسلام سیدعلی پناه محمودی نیا در نشست هم اندیشی جمعیت بانوان فرهیخته فرهنگی استان اظهار داشت: رصد و آسیب شناسی مشکلات جامعه رسالت جمعیت بانوان فرهیخته فرهنگی است.

معاون فرهنگی، پژوهشی و آموزشی تبلیغات اسلامی بوشهر در ادامه سخنان خود گفت: ما در پیروزی انقلاب اسلامی و دوران هشت سال دفاع مقدس شیر زنانی هوشیار و با بصیرت بالا داشتیم که مسائل را رصد کرده و انتقال می داند و جامعه با اخلاقی برای دفاع آماده می شد.

وی بیان کرد: در حوزه هایی از قبیل اخلاقی حجاب و عفاف و خانواده دچار غفلت شدیم و دفاع را عالمانه انجام ندادیم و دشمن در صدد است تا با از هم پاشیدن بنیان خانواده به اهداف ننگین خود برسد و وقتی اعتقادات یک خانواده به هم بریزد و پوسیده شود ما دچار چالش و مشکل می شویم.

حجت‌الاسلام محمودی نیا با بیان این که وقتی سیره عملی حضرت زهرا را از ما بگیرند چیزی برای ما نمی ماند، اضافه کرد: بهره گیری از سیره علمی و رفتاری این معصوم برای همه اقشار ضروری است.

وی از جمعیت بانوان فرهیخته خواست با تحقیق و مطالعه شخصیت حضرت فاطمه (س) محتوای فرهنگی و اجتماعی فعالیت های فرهنگی زنان جامعه کنونی را تامین و تغذیه فکری و عملی و رفتاری جوانان و نوجوانان را به‌عنوان یک الگوی برجسته انتقال دهند.

معاون فرهنگی، پژوهشی و آموزشی تبلیغات اسلامی بوشهر تصریح کرد: هدف از تشکیل این جمعیت این است که ما دائما در حال رصد باشیم باید مشکلات جامعه را آسیب شناسی کنیم و راه دفاع و مقابله را در جامعه نهادینه کنیم مثلا در بحث آسیب های اجتماعی مشاوره و فضای مجازی کار گروه تشکیل شود و هر کدام وظایف خود را انجام دهند.