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۳۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۴:۵۶

رئیس جهاد کشاورزی اردبیل مطرح کرد؛

توسعه کشت محصولات آب بر در اردبیل متوقف می شود

توسعه کشت محصولات آب بر در اردبیل متوقف می شود

اردبیل – رئیس جهاد کشاورزی استان اردبیل گفت: به دلیل ارزش افزوده پایین توسعه کشت محصولات آب بر در این استان متوقف می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، عدیل سروی ظهر شنبه در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه اردبیل در تشریح برنامه‌های توسعه محصولات کشاورزی استان در طول برنامه ششم توسعه تصریح کرد: تا پایان برنامه ششم توسعه کشت محصولات با ارزش افزوده بالا به صورت ویژه دنبال می‌شود.

وی افزود: در مقابل محصولاتی که آب بر بوده و ارزش افزوده بالایی ندارند با توسعه محدود همراه شده و یا میزان کشت آن ها در طول پنج سال برنامه ششم ثابت خواهد ماند.

رئیس جهاد کشاورزی استان از جمله این محصولات را سیب‌زمینی، چغندرقند و محصولات علوفه‌ای دانست و افزود: در مقابل کشت برخی محصولات کشاورزی استان با رشد محسوس همراه خواهد شد.

سروی میزان رشد محصولات را هشت هزار و ۱۸۵ هزار هکتار تا سال ۱۴۰۰ عنوان و اضافه کرد: در این راستا توسعه کشت گلخانه‌ای و شیوه‌های جدید آبیاری دنبال خواهد شد.

وی تأکید کرد: احداث گلخانه‌های جدید و رساندن آن به ۱۲۰ هکتار، توسعه سامانه‌های نوین آبیاری تا ۲.۴۵ هزار هکتار، ایجاد ۱۱ تشکل آب بران و انجام ۱۰۰ هزار هکتار خاک‌ورزی حفاظتی در دستور کار است.

رئیس جهاد کشاورزی استان متذکر شد: در تمامی برنامه‌های جهاد کشاورزی استان در طول برنامه ششم توسعه، به مهم‌ترین ضرورت‌های توسعه بخش کشاورزی با هدف افزایش ارزش افزوده تولیدات مد نظر قرار گرفته است.

کد مطلب 3910474
محمد میرزایی ناطق

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