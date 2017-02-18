توسعه کشت محصولات آب بر در اردبیل متوقف می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عدیل سروی ظهر شنبه در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه اردبیل در تشریح برنامههای توسعه محصولات کشاورزی استان در طول برنامه ششم توسعه تصریح کرد: تا پایان برنامه ششم توسعه کشت محصولات با ارزش افزوده بالا به صورت ویژه دنبال میشود.
وی افزود: در مقابل محصولاتی که آب بر بوده و ارزش افزوده بالایی ندارند با توسعه محدود همراه شده و یا میزان کشت آن ها در طول پنج سال برنامه ششم ثابت خواهد ماند.
رئیس جهاد کشاورزی استان از جمله این محصولات را سیبزمینی، چغندرقند و محصولات علوفهای دانست و افزود: در مقابل کشت برخی محصولات کشاورزی استان با رشد محسوس همراه خواهد شد.
سروی میزان رشد محصولات را هشت هزار و ۱۸۵ هزار هکتار تا سال ۱۴۰۰ عنوان و اضافه کرد: در این راستا توسعه کشت گلخانهای و شیوههای جدید آبیاری دنبال خواهد شد.
وی تأکید کرد: احداث گلخانههای جدید و رساندن آن به ۱۲۰ هکتار، توسعه سامانههای نوین آبیاری تا ۲.۴۵ هزار هکتار، ایجاد ۱۱ تشکل آب بران و انجام ۱۰۰ هزار هکتار خاکورزی حفاظتی در دستور کار است.
رئیس جهاد کشاورزی استان متذکر شد: در تمامی برنامههای جهاد کشاورزی استان در طول برنامه ششم توسعه، به مهمترین ضرورتهای توسعه بخش کشاورزی با هدف افزایش ارزش افزوده تولیدات مد نظر قرار گرفته است.
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