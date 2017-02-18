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۳۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۴:۰۲

معاون خدمات شهری شهرداری تهران خبر داد:

احداث بوستان ۵۰۰۰متری در منطقه۱۳؛ بزودی/ساخت ۲بازار میوه وتره بار

احداث بوستان ۵۰۰۰متری در منطقه۱۳؛ بزودی/ساخت ۲بازار میوه وتره بار

معاون خدمات شهری شهرداری تهران از احداث بوستان ۵۰۰۰ متری در منطقه ۱۳، بهره برداری از ایستگاه آتش نشانی پارک سرخه حصار، ساخت ۲ بازار میوه و تره بار محلی، ۳ پل مکانیزه، و... خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی یزدانی با اشاره به مصوبات شهردار تهران در جلسه نظارت ستادی از منطقه ۱۳ گفت:عملیات ساخت بوستان ۵۰۰۰ متری در منطقه ۱۳ بزودی آغاز خواهد شد و ۳ پل مکانیزه، ۲ بازار میوه و تره بار به شکل محلی نیز برای رفاه حال شهروندان این منطقه احداث می شود.

یزدانی در ادامه افزود: با برنامه ریزی های صورت گرفته ایستگاه آتش نشانی پارک سرخه حصار آماده بهره برداری است و با توجه به نیاز منطقه به شیرهای هیدرانت آتش نشانی هماهنگی های لازم با شرکت آب و فاضلاب برای جانمایی شیرهای مذکور صورت خواهد گرفت.

وی به انجام نورپردازی ۴ مسجد در این منطقه اشاره داشت و گفت:ساماندهی سیما و منظر شهری اتوبان شهید یاسینی در این منطقه و جداره سازی خیابان پیروزی نیز در دستور کار قرار گرفته است.

یزدانی تصریح کرد: آمادگی داریم که در صورت توافق اطراف پادگان نیروی هوایی را با ایجاد فضای سبز و درختکاری به تفرجگاهی برای استفاده شهروندان محترم این منطقه تبدیل کنیم.

معاون خدمات شهری شهرداری تهران در ادامه افزود:همچنین زمینی به مساحت ۳۲۳۰ متر مربع برای احداث فروشگاه شهروند تحویل شده است که بزودی کار احداث آن انجام خواهد شد.

کد مطلب 3910475

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