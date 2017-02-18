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۳۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۴:۱۹

یزدانی اعلام کرد:

استقرار یکهزار واحد صادراتی در شهرکهای صنعتی

استقرار یکهزار واحد صادراتی در شهرکهای صنعتی

معاون وزیر صنعت ، معدن و تجارت از استقرار یک هزار واحد صنعتی صادراتی در شهرک ها و نواحی صنعتی سراسر کشور خبرداد و گفت: صادرات محصولات این واحدهای صنعتی به بیش از ۱.۷ میلیارد دلار می رسد.

 به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی، علی یزدانی افزود: هم اکنون ۲۹۰ ناحیه روستایی در سراسر کشور  وجود دارد که در جهت کاهش مهاجرت روستاییان به کلان شهرها و ایجاد اشتغال در این مناطق با همکاری معاونت توسعه روستایی طرح های خوبی در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به سیاست های سازمان در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و منویات مقام معظم رهبری  و ستاد اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و تصریح کرد: ما موظف هستیم  واحدهای تولیدی و صنعتی در شهرکها و نواحی صنعتی کشور را آسیب شناسی  و برای حل مشکلات این واحدها راهکارهای اساسی   انجام دهیم.

 وی بازدید از ۲۵۰ شهرک و ناحیه صنعتی  را در همین راستا توصیف کرد و گفت: نظارت بر وضعیت شهرک ها و نواحی صنعتی و واحدهای مستقر در این مناطق با جدیت در حال پیگیری است و در این راستا تمهیداتی جهت تامین منابع ملی برای واحدهای صنعتی در نظر گرفته شده است.

 وی بازار سرمایه به ویژه بورس کالا و فرابورس را یکی از راههای تامین منابع مالی واحدهای صنعتی کوچک و متوسط توصیف کرد و گفت: سازمان با همکاری سازمان بورس سعی در رفع مشکل نقدینگی  واحدهای صنعتی از طریق بازار سرمایه دارد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اجرای طرح رونق را نیز در جهت رفع کمبود نقدینگی واحدهای صنعتی غیر فعال و واحدهایی که زیر ظرفیت مشغول فعالیت هستند، برشمرد و  از اعطای تسهیلات به واحدهای صنعتی در قالب این طرح خبر داد.

کد مطلب 3910486

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