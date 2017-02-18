استقرار یکهزار واحد صادراتی در شهرکهای صنعتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی، علی یزدانی افزود: هم اکنون ۲۹۰ ناحیه روستایی در سراسر کشور وجود دارد که در جهت کاهش مهاجرت روستاییان به کلان شهرها و ایجاد اشتغال در این مناطق با همکاری معاونت توسعه روستایی طرح های خوبی در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به سیاست های سازمان در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و منویات مقام معظم رهبری و ستاد اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و تصریح کرد: ما موظف هستیم واحدهای تولیدی و صنعتی در شهرکها و نواحی صنعتی کشور را آسیب شناسی و برای حل مشکلات این واحدها راهکارهای اساسی انجام دهیم.

وی بازدید از ۲۵۰ شهرک و ناحیه صنعتی را در همین راستا توصیف کرد و گفت: نظارت بر وضعیت شهرک ها و نواحی صنعتی و واحدهای مستقر در این مناطق با جدیت در حال پیگیری است و در این راستا تمهیداتی جهت تامین منابع ملی برای واحدهای صنعتی در نظر گرفته شده است.

وی بازار سرمایه به ویژه بورس کالا و فرابورس را یکی از راههای تامین منابع مالی واحدهای صنعتی کوچک و متوسط توصیف کرد و گفت: سازمان با همکاری سازمان بورس سعی در رفع مشکل نقدینگی واحدهای صنعتی از طریق بازار سرمایه دارد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اجرای طرح رونق را نیز در جهت رفع کمبود نقدینگی واحدهای صنعتی غیر فعال و واحدهایی که زیر ظرفیت مشغول فعالیت هستند، برشمرد و از اعطای تسهیلات به واحدهای صنعتی در قالب این طرح خبر داد.