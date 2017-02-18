به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله درویش امیری ظهر شنبه در جلسه ستاد آسیب های اجتماعی، گفت: عمده آسیبهای اجتماعی در مناطق حاشیه نشین و سکونت گاهای غیر رسمی صورت می گیرد و باید برنامه جامع برای رفع آسیبهای اجتماعی در این مناطق دیده شود.

وی اظهار کرد: آب اولین نیاز حیات انسان در زیستگاه است و اگر آب نباشد چیزی وجوددندارد و زندگی معنی خاص خود را از دست می دهد و کلیدی ترین و اساسی ترین موضوعی که موجب مهاجرت روستاییان به شهرها شده مسئله آب و اشتغال بوده که حاشیه شهرها را تشکیل داده است.

استاندار زنجان گفت: شهر زنجان ۶ هزارو ۴۰۰ هکتار در محدوده سکونتی تعریف شده دارد و باید ۶۰۰ هزار جمعیت در آن ساکن باشند که این تعداد هم اکنون ۴۲۰ هزار نفر است و هنوز امکان ساکن شدن ۱۸۰ هزار نفر دیگر با توجه به طرح جامع سکونتی در شهر زنجان وجود دارد و در این میان نیازی به افزایش حوزه شهری نیست.

امیری تاکید کرد: نزدیک به ۷۵۰ هکتار خارج از محدوده شهری زمین به تعدادی از تعاونی ها در زنجان واگذار شده که نیازمند ارائه خدمات لازم است و این مهم وقتی محقق می شود که محدوده سکونتی ۶ هزار و ۴۰۰ هکتاری شهر زنجان تکمیل شود.

وی اظهار کرد: ۲۰ هزار قطعه زمین ساخته نشده در زنجان در این محدوه ۶ هزار و ۴۰۰ هکتاری وجود داردکه خانواده های زیادی می توانند اسکان پیدا کنند و ناهمگونی اجتماعی در مراکز و سکونتگاه های غیر رسمی را کاهش یابد.

امیری گفت: ۱۳.۵ درصد جمعیت مناطق مختلف کشور در سکونت های غیر رسمی ساکن هستند و افراد زیادی را شامل می شود.

وی ابراز کرد: با وجود تدبیر مدیریتی در استان مسکن های مهر در شهر زنجان در مناطق خوبی احداث شده اما برخی از این مجتمع ها در مناطق دوردستی قرار گرفته اند که فاقد امکانات لازم هستند و ارائه نکردن خدمات و امکانات لازم به مجتمع های مسکونی مهر در آینده ای نزدیک این مناطق را به بخشی از حاشیه نشینی تبدیل می کند و در این میان در برخی از مساکن مهر خدمات لازم فرهنگی ارائه نشده است.

استاندار زنجان افزود: برای رهایی از مشکلات سکونت های غیررسمی باید خدمات عمومی را افزایش داد و شهرداری ها در این رابطه ورودخوب پیدا کرده اند و باید در سکونتگاه های غیر رسمی علاوه بر ارائه خدمات، پارک های کوچک محلی ایجاد شود تا محدودیت های زندگی در این مناطق جبران شود.

وی خاطر نشان کرد: گسترش، برنامه های آموزش عمومی و فرهنگی و اجتماعی در مناطق حاشیه نشین با هدف آشنایی مردم با چگونگی و نحوه زندگی کردن در کاهش آسیب های اجتماعی موثر است.

استاندار زنجان عملکرد و خدمات ارائه شده راهداران و امداد گران در استان طی چند روز گذشته را بسیار خوب اعلام کرد و گفت: خوشبختانه با بارش برف و کولاک در استان مشکلی برای مسافران در استان پیش نیامده است.

درویش امیری افزود: ۱۰.۵ تا ۱۱ درصد جمعیت استان زنجان در حال حاضر در روستاها ساکن هستند و این نشان می دهد که جمعیت روستایی استان زنجان از کشور بالاتر است که نیازمند مراقبت برای پیشگیری از وقوع بحران در این حوزه است.