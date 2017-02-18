به گزارش خبرنگارمهر، مسیحالله سلطانی ظهر شنبه درجلسه کار گروه تخصصی امور اجتماعی و فرهنگی، افزود: این جلسه شامل سه بخش سکونتگاه غیررسمی، بافت فرسوده و فضاهای بیدفاع شهری است و این مناطق به دلیل مهاجرت شکل گرفته و فاقد امکانات اولیه برای خدمات دهی است.
وی اظهار کرد: جمعیت حاشیهنشین استان زنجان ۱۰۰ هزار نفر از جمعیت یک میلیون و ۲۰ هزار نفری است و ۷۵ هزار نفر از این جمعیت در شهر زنجان و ۲۵ هزار نفر در شهرهای ابهر، خرمدره و قیدار زندگی میکنند.
مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری زنجان گفت: شهر زنجان هفت سکونتگاه غیررسمی شامل اسلامآباد، نجفآباد، سایان، خاندره، کوچیک ، شهرک شهدا و فاطمیه دارد.
سلطانی تاکید کرد: باید در تعریف موجود برای سکونتگاههای غیررسمی تجدید نظر شود، چرا که منطقهای مانند اسلامآباد در حال حاضر قطب تجاری است ولی در بین سکونتگاههای غیررسمی هم قرار گرفته است.
وی افزود: استان زنجان در بین ۱۵ استان مشکلدار در حوزه سکونتگاههای غیررسمی قرار ندارد و حل مشکلات سکونتگاههای غیررسمی نیاز به همراهی و همکاری سایر دستگاههای اجرایی داردو باید برنامه ریزی لازم انجام شود.
مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری زنجان تصریح کرد: فقدان سند مالکیت ، تراکم بالای جمعیتی و محرومیت از خدمات فرهنگی و اجتماعی و بهداشتی و درمانی از شاخصههای مناطق ویژه اجتماعی است و سکونتگاههای غیررسمی استان زنجان از دهه ۶۰ به بعد شکل گرفته است و فراهم بودن زمینه رشد آسیبهای اجتماعی از مهمترین ویژگیهای مناطق ویژه اجتماعی است.
وی افزود: قابلیت برای جرمخیزی از شاخصههای فضاهای بیدفاع شهری است و آسیبهای موجود در این فضاها قابل رویت نیست ولی این مناطق جرمخیز هستند.
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