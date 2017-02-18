کشف ۱.۷ میلیارد ریال کالای قاچاق در روانسر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار منوچهر امان اللهی اظهار داشت: عوامل انتظامی شهرستان روانسر با اقدامات اطلاعاتی، از انتقال یک محموله بزرگ تلفن همراه قاچاق با استفاده از یک دستگاه سواری پژو پارس مطلع شدند.

وی با بیان اینکه مأموران با استقرار در مسیرهای تردد خودروی حامل کالای قاچاق، آن را پیش از رسیدن به شهرستان روانسر متوقف کردند، ادامه داد: خودرو جهت انجام بازرسی به یگان انتظامی انتقال داده شد و در بازرسی از خودرو ۱۴۸ دستگاه گوشی فاقد مدارک گمرکی که به نحو ماهرانه ای جاسازی شده بود، کشف شد.

سردار امان اللهی با اشاره به دستگیری متهم ۳۴ ساله، گفت: کارشناسان ارزش محموله را یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال برآورد کرده اند.

وی ضمن هشدار به اخلالگران نظام اقتصادی کشور، افزود: در راستای اجرای فرامین مقام معظم رهبری (مدظله العالی) برخورد قانونی و قاطعانه با قاچاق کالا و ارز و افراد سودجو از اولویت های انتظامی استان است و در این مسیر از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد.

۱۹۵ هزار نخ سیگار قاچاق در کنگاور کشف شد

فرمانده انتظامی شهرستان کنگاور از کشف محموله بزرگ سیگار قاچاق در این شهرستان خبر داد و گفت: یک قاچاقچی در این زمینه به مقامات قضائی معرفی شده است.

سرهنگ "حسین براری" عنوان کرد: ماموران کلانتری ۱۱ در پی کسب اخباری مبنی بر فعالیت یک واحد صنفی در امر تهیه و توزیع دخانیات قاچاق و غیر مجاز، بلافاصله با پوشش اطلاعاتی و حصول اطمینان از خبر واصله و کسب دستور قضائی، محل موردنظر واقع در یکی از محلات شهر کنگاور را مورد بازرسی قرار دادند.

وی افزود: ماموران در بازرسی از این مغازه بیش از ۱۹۵ هزار نخ انواع سیگار قاچاق و همچنین مقدار ۸۰۰ کیلوگرم زغال فاقد هرگونه مجوز کشف کردند.

این مقام انتظامی با اشاره به دستگیری یک نفر قاچاقچی در این زمینه، گفت: اقلام مکشوفه پس از تشکیل پرونده به همراه فرد دستگیر شده تحویل مراجع قضائی شد.

سرهنگ براری در پایان خاطرنشان کرد: پدیده قاچاق علاوه بر ضربه زدن به اقتصاد کشور، زمینه ساز جرایم دیگری در سطح جامعه است و مقابله با آن یکی از اولویت های کاری مهم پلیس به شمار می رود.

کشف ۶۴ مورد سرقت در اجرای طرح ضربتی پلیس کرمانشاه

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه از اجرای طرح ضربتی پیشگیری از سرقت خبر داد و گفت: در راستای اجرای این طرح، ۳۰ نفر سارق دستگیر و ۶۴ مورد انواع سرقت کشف شد.

سرهنگ "رضا شیرزادی" در توضیح این خبر بیان داشت: یکی از مهم‌ترین اهداف اجرای طرح پیشگیری از سرقت، بالا بردن احساس امنیت و آرامش در سطح شهرستان و جلب رضایت عمومی مردم است که پلیس این شهرستان با توکل به خدای متعال و در سایه رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) توانسته است عملکرد قابل قبولی در این زمینه داشته باشد.

این مقام انتظامی در ادامه افزود: پس از تجزیه و تحلیل مکان و زمان جرایم رخ داده، تغییر تاکتیک و شناسایی محل های جرم خیز با اتخاذ تدابیر لازم از جمله افزایش گشت های ویژه موتوری و خودرویی، به کار گیری اکیپ های کار آزموده از یگان امداد و فوریتهای پلیسی ۱۱۰ با تمام توان طرح تشدید پیشگیری از سرقت طی ۴۸ ساعت به اجرا درآمد.

وی گفت: در راستای اجرای این طرح، پلیس شهرستان موفق به دستگیری ۳۰ نفر سارق و کشف ۶۴ مورد انواع سرقت، شامل ۳۵ مورد سرقت قطعات و محتویات داخل خودرو، ۲۰ مورد کشف خودرو، ۷ مورد وسایل منزل و اماکن خصوصی و ۲ مورد سایر سرقت ها شده است.

سرهنگ شیرزادی خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده قضایی به دادسرا جهت سیر مراحل قانونی تحویل داده شدند.

وی با اشاره به رضایتمندی شهروندان از اجرای این طرح‌ها، از همکاری صمیمانه مردم تشکر کرد و افزود: اجرای طرح مبارزه با سرقت به صورت متناوب با تمام توان جهت برقراری امنیت پایدار در سطح شهرستان کرمانشاه ادامه خواهد یافت و شهروندان می‌توانند در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت مشکوک امنیتی، مراتب را در اسرع وقت به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ اعلام نمایند.

دستگیری ۱۶ نفر از خرده فروشان مواد افیونی در اسلام آبادغرب

فرمانده انتظامی شهرستان اسلام آبادغرب از اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی با حضور دادستان شهرستان خبر داد و گفت: ۱۶ نفر از خرده فروشان مواد افیونی در این طرح دستکیر شدند.

سرهنگ "بهروز سرتیپ نیا" در تشریح این خبر گفت: در راستای اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و پاکسازی نقاط آلوده و جرم خیز با هدف مبارزه با سارقان، خرده فروشان مواد مخدر و معتادان پر خطر، این عملیات با حضور "صادق عزیزی" دادستان شهرستان اسلام آبادغرب، ماموران انتظامی کلانتری ها، یگان امداد، ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر، آگاهی، پلیس امنیت عمومی و پرسنل ستادی در دو منطقه جرم خیز شهرستان به مرحله اجرا در آمد.

وی اظهار داشت: ۱۶ نفر از خرده فروشان مواد مخدر در این طرح شناسایی و با حکم مقام قضائی دستگیر شدند، همچنین در بازرسی از منزل آنان مقادیری موادمخدر از نوع تریاک و ترازوی دیجیتال توزین کشف شد.

سرهنگ سرتیپ نیا خاطرنشان کرد: در اجرای این طرح دو نفر سارق داخل خودرو نیز دستگیر و در بازجویی های پلیس آگاهی به شش مورد سرقت داخل خودرو اعتراف کردند.

وی در ادامه افزود: در اجرای این طرح ۲۲ باب قهوخانه سنتی و قلیان سرای و واحد صنفی متخلف و محل پاتوق اراذل و اوباش نیز پلمپ شد.

فرمانده انتظامی شهرستان اسلام آبادغرب خاطر نشان کرد: در اجرای این طرح دو دستگاه خودروی پژو سرقتی کشف و تعداد ۱۵ دستگاه موتور سیکلت و ۱۲ دستگاه خودرو مزاحم نیز توقیف و به پارکینگ منتقل شد، همچنین ۱۴ نفر معتاد متجاهر دستگیر و جهت درمان، تحویل کمپ ترک اعتیاد شدند.

سرهنگ سرتیپ نیا در پایان با اشاره به رضایتمندی مردم از اجرای این طرح، از همکاری صمیمانه آنان تشکر کرد و هدف از اجرای این طرح ها را افزایش احساس امنیت در بین شهروندان عنوان کرد.

با حضور به موقع پلیس، نزاع دسته جمعی در شهرستان صحنه پایان یافت

فرمانده انتظامی شهرستان صحنه گفت: با حضور به موقع پلیس، نزاع دسته جمعی در یکی از روستاهای حوزه استحفاظی پایان یافت.

سرهنگ "فرزاد اکبری" اظهار داشت: در پی اعلام مرکز ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک مورد نزاع دسته جمعی در یکی از روستاهای حوزه استحفاظی، بلافاصله ماموران پاسگاه بخش دینور به همراه اکیپ یگان امداد و پاسگاه همجوار به محل اعزام شدند.

وی ادامه داد: با حضور به موقع و قاطعانه پلیس و نیز هماهنگی با مقام قضائی، عوامل اصلی نزاع شناسایی و دستگیر شدند و این منازعه خاتمه یافت.

سرهنگ اکبری تاکید کرد: در این نزاع دسته جمعی پنج نفر از عاملان نزاع دستگیر و یک قبضه اسلحه شکاری نیز از آنان کشف شد.

این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: امام جمعه شهرستان، فرماندار و اعضای شورای تأمین از اقدام به موقع پلیس در این ماموریت و جلوگیری از گسترش و ادامه نزاع تقدیر و تشکر کردند.

کولاک شدید در محور بیاشوش به سمت جوانرود

رئیس پلیس راه استان کرمانشاه گفت: در حالی که بسیاری از مناطق کرمانشاه آفتابی هستند در محور سه راهی بیاشوش به جوانرود کولاک شدید گزارش شده و تردد بدون استفاده از زنجیر چرخ را غیر ممکن کرده است.

سرهنگ "فضل الله شیری" گفت: رانندگان نباید بر اساس وضع آب و هوای مبدأ حرکت خود را مهیای سفر کنند، چرا که پدیده های گوناگون جوی از بارش باران و برف گرفته تا مه گرفتگی و یخ صبحگاهی ممکن است در مقاطع مختلف مسیر سفر به استقبال آنها بیاید.

وی افزود: تنوع آب و هوایی در استان کرمانشاه به صورت دو منطقه آب و هوایی گرمسیری جنوبی و سردسیری شمالی حاکم است که مناطق معتدل میانی نیز در این بین دچار تغییرات می شوند.

این مقام انتظامی خاطر نشان کرد: بهار در مناطق جنوبی استان حدود یک ماه زود تر از راه می رسد و به تبع آن سفرهای گردشگری از مناطق شمالی به آن سمت یک ماه زود تر از حلول بهار تقویم ها آغاز می شود.

سرهنگ شیری ادامه داد: به همین خاطر پلیس راه استان برنامه ها و فعالیتهای خود را با این تغییرات هدفمند می کند و به همین ترتیب از رانندگان نیز می خواهیم نحوه رانندگی خود را با وضعیت های مختلف جوی غیر قابل پیش بینی هوشمند و هدفمند سازند.

وی استان با اشاره به تنوع آب و هوایی خاصی در جغرافیای استان گفت: در حالی که بسیاری از مناطق کرمانشاه آفتابی هستند در محور سه راهی بیاشوش به جوانرود کولاک شدید گزارش شده و تردد بدون استفاده از زنجیر چرخ را غیر ممکن کرده است.