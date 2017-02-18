۲۰ درصد جمعیت شهر زنجان درسکونتگاه های غیر رسمی زندگی می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، رسول بیات ظهر شنبه در جمع خبرنگاران، افزود: در زنجان سکونتگاه های غیر رسمی نا کار آمد شهری داریم و ۲۰ درصد جمعیت شهر زنجان در این سکونتگاه ها زندگی می کنند.

وی اظهار کرد: متاسفانه در سکونت گاههای غیر رسمی جرایم و آسیبهای اجتماعی بسیار است و باید نگاه جامع و برنامه ریزی مدون برای کاهش آسیبهای اجتماعی در این مناطق دیده شود.

فرماندار زنجان گفت: در سکونت گاههای غیر رسمی زنجان همچون منطقه اسلام آباد ۳۶ هزار نفر جمعیت دار د و در گذشته زمینهای با متراژ زیاد را در اندازه های ۳۰ الی ۵۰ متر تقسیم کرده اند و زندگی در این خانه ها اصلا خوب نیست.

بیات تاکید کرد: باید تمام دستگاهها با توجه به حیطه کاری خود برنامه ریزی لازم رادر دستور کار قرار دهند.

وی افزود: طی روز گذشته که انفجاز گاز شهری در یکی از مناطق زنجان رخ دادجزو سکونت های غیر رسمی نبود ولی دسترسی دستگاههای خدمات رسان برای امداد رسانی در کوچه های تنگ بسیار مشکل بود.

فرماندار زنجان تصریج کرد: سکونتگاههای غیر رسمی فاقد امکانات رفاهی و فرهنگی و آموزشی لازم هستند و باید مردم این مناطق توانمند شوند.

بیات گفت: باید خانه محله در این مناطق راه اندازی شود و مردم مهارت های آموزشی برای اشتغال را ببینند.

وی ابراز کرد: حق این مردم است که از تمام خدمات دولت همانند سایر مردم استفاده کنندو برای تحقق این امر مهم برنامه ریزی و مدیریت لازم باید در دستور کار قرار گیرد.

فرماندار زنجان گفت: مناطق اسلام آباد، سایان، نجف آیاد، فاطمیه، خاندره، کوچیک آباد و شهدا در زنجان جزو سکونتگاههای غیر رسمی هستند.