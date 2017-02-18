روابط اسلام آباد و کابل متاثر از انفجار زیارتگاه صوفیان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورونیوز، در پی انفجار زیارتگاه صوفیان در ایالت سند پاکستان، اسلام آباد از کابل خواست ۷۶ تروریستی را که در داخل مرزهای افغانستان پناه گرفته اند تحویل دهد.

روز گذشته در نتیجه یک بمبگذاری انتحاری در زیارتگاه لعل شهباز قلندر در ایالت سند پاکستان، حداقل ۸۳ زائر کشته شدند. داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. در پی این حمله، روابط پاکستان با افغانستان دچار تنش شده است. اسلام آباد از کابل خواسته ۷۶ تروریستی را که به گفته مقامات پاکستانی در داخل مرزهای افغانستان پناه گرفته اند تحویل دهد.

پس از انفجار روز جمعه، مرزهای ۲ کشور بسته شد و بنابر گزارشها، دیپلماتهای افغان به طور مکرر به ستادهای نظامی در اسلام آباد فراخوانده شدند و لیستی از اسامی «تروریستهای تحت تعقیب» به آنها داده و خواسته می شد که افراد مورد نظر به ماموران پاکستانی تحویل داده شوند.

انفجار روز جمعه در زیارتگاه صوفیان لعل شهباز قلندر در ایالت سند پاکستان با ۸۳ کشته، خونین ترین حمله تروریستی طی ۲ سال اخیر در این کشور به حساب می آید. اشرف غنی دیروز در توئیتی ضمن محکوم کردن این حمله تروریستی گفت: داعش دشمن مشترک افغانستان و پاکستان است.